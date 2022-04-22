ÇUKUROVA'NIN EFES'İ KASTABALA'DA KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - OSMANİYE'de 2 bin yıllık geçmişe sahip olan ve Çukurova'nın Efes'i olarak adlandırılan Kastabala Antik Kenti'nde tiyatrol alanda kazı kurtarma çalışmalarına yeniden başlatıldı.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede, Cevdetiye-Karatepe yolunda, Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köyleri arasında, Ceyhan Nehri'nin yakınlarında küçük bir ovaya hakim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen ortaçağ kalesi çevresinde gelişen Kastabala Antik Kenti'nde Bakanlar Kurulu izniyle 2009 yılında arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Bir süre ara verilen kazı çalışmalarına 2020 yılında Müze Müdürlüğü himayelerinde, 2021 yılında ise Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni bir aşamaya geçilerek, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte kazı çalışmaları sürüyor.

'EFES'E BENZEYEN YAPILAR VAR'

Kısa bir aranın ardından Kastabala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, Vali Erdinç Yılmaz, Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş ve Kazı Başkanı OKÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir'in tiyatrol alanda ilk kazma vurularak çalışmalara yeniden start verildi. Vali Erdinç Yılmaz, Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen antik kentte kazı çalışmalarının başlatıldığını belirterek, 'Kazı çalışmalarımız devam edecek. Burası tam bir antik kent, içerisinde hamam bulunuyor, caddeleri mevcut, tiyatro alanı var. Bu kazılar devam ettikçe buranın değerleri ortaya çıkacak. Değerleri ortaya çıktığında da turizm alanında önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. Roma ve Ortaçağ dönemine ait yapılar bulunmaktadır. Bu değerlerin ortaya çıkmasıyla da burası çok önemli bir merkez olma yolundadır. Bu değerlerin turizmimize kazandırılmasında kazıların önemli olduğunu düşünüyoruz. Çukurova'nın Efes'i diyoruz, gerçekten Efes'e de çok benzeyen yapılar var. İnşallah bu kazılar devam ettikçe de tanınması bilinmesi anlamında da katkı sağlayacağın düşünüyorum dedi.

TİYATROL ALANI ETKİNLİKLERLE AÇILACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi 'Özellikle bu bölgeden kazı çalışmasına başladık. Bu görmüş olduğunuz açık renkli oturma düzenekleri son zamanda ortaya çıkarmış olduğumuz alan. Hedefimizde burada bir buçuk metre kadar derine inip toprağı tahliye etmek var. Buraya Çukurova'nın Efes'i de diyoruz. Çünkü burada hala ayakta kalan sütunlu yolun olması ve tiyatrol alanının olması ve Roma döneminde buranın bir Antik Kent olarak değerlendirilmesi anlamında gerçekten önemli bir yerdeyiz. İnşallah kısa sürede buraları etkinliklere açacağız. Yerli ve yabancı turistleri kaleler Şehri Osmaniye'mize özellikle Kastabala'ya davet ediyoruz diye konuştu.

BÖLGENİN KÜLTÜREL CAZİBE MERKEZİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ise Müze Müdürlüğü himayesinde 2020 yılında başlanılan kazı çalışmalarının, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek, şunları kaydetti 'Buradaki kazıyı, teknik olarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi devraldı. Arkeoloji Bölümü'ndeki çok kıymetli arkadaşlarımız buradaki kazıyı yönetiyorlar. Kazı başkanımız da Faris Demir. Zaten kendisi bu alanda ve bölge konusunda da uzman birisidir. Bizde elimizden geldiği kadar bütün imkanlarımızı kullanarak kazıya destek olacağız. İnşallah en kısa sürede burada konserlerin düzenlendiği, bölgenin kültürel cazibe merkezi konumuna gelecek bir alan olmasını ümit ediyoruz ve bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor.' (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel