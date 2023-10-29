Çukurova'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Adana'nın Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve bölge halkı katıldı. Vali Köşger, Tümgeneral Özeren ve Belediye Başkanı Karalar, törene katılanları selamlayıp, bayramlarını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından, törende konuşan Vali Köşger, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, geçimişimize duyduğumuz saygıyı ve geleceğimize duyduğumuz umudu simgeliyor. Büyük ve güçlü Türkiye ideali için birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barış ve kardeşliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve tören yürüyüşü, izleyenlerin beğenisini topladı.

MERSİN

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törende Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer halkı selamladı. Törene sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri ve görevlileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bölge halkı törene Türk bayraklarıyla katıldı. Konuşmaların ardından jandarma komando ekipleri, tüfekli hareketler gösterisi sunup zeybek oynadı. Halk oyunları ekibi de mini bir gösteri sundu. Mut ilçesinde de 100 öğretmen, zeybek oynadı.

HATAY

Depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, kutlamaların adresi Antakya ilçesi Atatürk Caddesi oldu. Vali Mustafa Masatlı'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Hatay yöresine ait folklor gösterisi yapıldı, öğrenciler şiir okudu. Törende Vali Masatlı, 8'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fedai Yücedal, katılımcıların bayramını tebrik etti. İskenderun ilçesinde ise denizde 123 metrelik dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

OSMANİYE

Osmaniye'deki törene Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Asu Kaya, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin, tören birliklerinin ve Osmaniyelilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Dünyanın en kıymetli toprakları olan aziz vatanımız üzerinde, bu büyük milletin Cumhuriyet idaresiyle beraber, hür, bağımsız, bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına inancımı belirtiyor, bir asır önce kurulan Cumhuriyetimizi şehitler diyarı Osmaniye'mizde kutlamanın büyük heyecanını, mutluluğunu, gururunu yaşıyorum" dedi.

NİĞDE

Niğde'de ise Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Niğde Valisi Cahit Çelik yaptı. Vali Çelik'in konuşmasının ardından öğrenciler, şiir ve kompozisyonlar okudu. Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği programda Niğde yöresi halk oyunları gösterisi sahnelendi. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı gösterisinin yapıldığı törende Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı pilotlarla Emniyet teşkilatının çelik bileği özel harekat neferlerinin kent semalarında yaptığı 'Piramit Gösterisi' ise nefes kesti. Cumhuriyet meydanında düzenlenen kutlama programı, tören geçişiyle son buldu.