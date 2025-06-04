Ankara'da yumurta üretim tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

Ankara'da yumurta üretim tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü
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Ankara'da yumurta üretim tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir yumurta tesisinde çıkan yangında 150 bin tavuk öldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yumurta tesisinde çıkan yangında 150 bin tavuk öldü, 1 kişi dumandan etkilendi.

YUMURTA ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN

Çubuk ilçesine bağlı Yakuphasan Mahallesi'ndeki bir tavuk yumurta üretim tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 1 milyon tavuğun bulunduğu tesiste, alevler kısa sürede büyüdü.

Ankara'da yumurta üretim tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

150 BİN TAVUK ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Geniş alana yayılan alevler, itfaiyenin 3 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, tesiste yaklaşık 150 bin tavuk öldü. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da yumurta üretim tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da yumurta üretim tesisinde yangın: 150 bin tavuk öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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