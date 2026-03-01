Çubuk Kaymakamı Bakır ile Belediye Başkanı Demirbaş, hafızlık öğrencileriyle iftarda buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Kur'an Eğitim Merkezi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğreticilerle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Bakır ve Başkan Demirbaş, iftar öncesinde öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçların açılmasıyla devam etti.

"Bu eser hayırseverlerin katkılarıyla yükseldi"

Programın ev sahipliğini yapan İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, binanın hayırseverlerin maddi ve manevi destekleriyle inşa edildiğini belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

Suffa Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Demirtaş ise derneğin 2013 yılında kurulduğunu, merkezin temelinin 2015'te atıldığını ve 2023 yılında tamamlanarak Diyanet İşleri Başkanlığına teslim edildiğini ifade etti.

Ankara Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Bice de Türkiye'nin farklı illerinden gelen 80'in üzerinde öğrencinin merkezde hafızlık eğitimi aldığını belirterek, öğrencilerin hayırseverler için dua ettiklerini söyledi.

"Türkiye'de örnek bir model"

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, merkezin Türkiye'de yalnızca dört ilde uygulanan örnek bir model kapsamında faaliyet gösterdiğini belirterek, öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kaymakam Vehbi Bakır da hayırseverlerin desteklerinin devam edeceğine inandığını dile getirerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Arcaklıoğlu ise Çubuk'un Kur'an eğitimi alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, burada eğitim alan öğrencilerin ileride hem Kur'an bilgisi hem de Çubuk'un hayırseverlik kültürünü temsil edeceklerini ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.