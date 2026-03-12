Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Ömer Takdemir İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, programda yaptığı konuşmada, şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve milli birlik ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu belirten Demirbaş, "Milli şairimiz bu eseri bir yarışma olarak değil, milletimizin kahramanlıklarını ve manevi değerlerini ortaya koyan bir milli mutabakat metni olarak kaleme almıştır." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Oratoryo gösterisi sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.