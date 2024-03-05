Çubuk Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekili fabrikaları ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile ilçedeki fabrika ve işletmeleri ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Onur Fiber, Ofis Yem, Mutaş ve Pimaks fabrikalarını ziyaret eden Demirbaş ve Yegin, yetkililerden bilgi aldı.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, ilçede bir ilkin gerçekleştirileceğini iki dönem üst üste bir belediye başkanın seçileceğini belirtti.

İlçede herkese eşit şekilde, kimseyi ayırmadan hizmet ettiğini ve insan odaklı çalıştıklarını anlatan Demirbaş, istihdamı artıracak çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

İlçeye otomotiv devi MAN'ın yatırım yapmasını sağladıklarını anlatan Demirbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca MAN'a yedek parça üreten 3 fabrikanın da ilçemize yatırım yapmasını sağladık. Bunların hepsi girişimlerimiz sayesinde ve başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ının, bakanlarımızın, il başkanımızın ve milletvekillerimizin destekleriyle oldu. Bu gün gezdiğimiz bu fabrikalarda yaklaşık bin kişi istihdam ediyor. Sadece bu fabrikada yaklaşık 350 kişi istihdam ediyor. Bu fabrikaların hepsi hepimizin gururu ve ilçe ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Bu Yazır Sanayi Sitesi dünya markalarının parçalarının üretildiği bir konum haline geldi. 31 Mart'ta inşallah Çubuk'ta da bir ilki gerçekleştireceğiz. Büyük Şehir Belediyesi için Turgut Altınok başkanımıza destek verilirse bu sayıların artması için elbirliğiyle çalışacağız.'"

Fabrikaların hem ilçeye hem Türkiye'ye önemli katkı verdiğini dile getiren Yegin ise, "Cenab-ı Allah milletin hayır duasını alacak hizmetleri yapmayı bizlere nasip eylesin. Hayır olan neyse Allah onu nasip etsin. Biz hayrı ilçemizde Baki Başkanımız, Büyükşehir'de de Turgut Başkanımıza destek olmakta olduğunu düşünerek onların arkasındayız. Onların başarısı için koşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyaretlerde, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı ve partililer de yer aldı