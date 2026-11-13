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CSO Ada Ankara, 14-22 Kasım ara tatilinde çocuklara sanat ve müzik programı sunacak

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CSO Ada Ankara, 14-22 Kasım'daki ara tatilde çocuk tiyatroları, opera, konser ve sanat atölyelerine ev sahipliği yapacak. Programda farklı yaş gruplarındaki çocuklar geri dönüşüm, resim, seramik ve tasarım atölyelerine katılabilecek.

CSO Ada Ankara, 14-22 Kasım'daki ara tatil boyunca çocuk tiyatroları, müzikli gösteriler, opera, konser ve sanat atölyelerine ev sahipliği yapacak.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan program kapsamında çocuklar, müzik ve sahne sanatlarının yanı sıra geri dönüşüm, resim, seramik ve tasarım atölyelerine katılabilecek.

Ara tatil etkinlikleri, yarın Ankara Devlet Opera ve Balesinin saat 13.00'te Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştireceği "Çocuklar İçin Müzik ve Opera" konseriyle başlayacak.

Aynı gün geri dönüşüm malzemelerinden heykel yapımının öğretileceği "Bir Doğa Yaşıyor İçimde" atölyesi ile "Küçük Kurbağa" adlı çocuk oyunu da minik sanatseverlerle buluşacak.

Programın devamında "Elsa Nerede-Dedektif Olaf Macera Peşinde", "Palyaçolar Sirki", "Kuğu Gölü Müzikali", "Tavşan ile Kaplumbağa", "Ağustos Böceği ile Karınca", "Şeker Sincap", "Arı Maya", "Oliver Twist" ve "Süper Tavuk" gibi çocuk oyunları sahnelenecek.

Çocuklar ayrıca taş boyama, üç boyutlu kedi yapımı, portre çalışmaları, seramik hamuruyla balbal tasarımı ve tuval üzerine resim atölyelerinde sanatsal becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Ara tatilin son günü olan 22 Kasım'da ise "Joey's Adventures" adlı İngilizce çocuk tiyatrosu, "Van Gogh Aramızda" resim atölyesi, "Papageno'lar Çocuk Operası" ve "Jonglör Biraderler" gösterisi düzenlenecek.

Konserler de sanatseverlerle buluşacak

CSO Ada Ankara, ara tatil süresince çocuk etkinliklerinin yanı sıra farklı müzik türlerinden konserlere de ev sahipliği yapacak.

Devlet Çoksesli Korosu, yarın şef Georg Grün yönetiminde "Batı Doğu Divanı – Goethe ve Mevlana" konserini gerçekleştirecek. Aynı gün keman sanatçısı Ercan Köktürk, Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendirecek, Mevlan Kurtishi de müzikseverlerle buluşacak.

Musa Göçmen'in "The Funtime of the Opera" gösterisi 15 Kasım'da, piyanist David Pena Dorantes, bağlama sanatçısı İsmail Tunçbilek ve kanun sanatçısı Aytaç Doğan'ın yer alacağı "Gitanos del Mediterraneo" konseri ise 16 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu ve Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 17 Kasım'da düzenlenecek "Sıra Gecesi" programında Türk halk müziğinden eserler seslendirecek.

Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca'nın eserlerinin yorumlanacağı "3 Büyükler" konseri, 19 Kasım'da solist Teyfik Rodos ve Kürşat Başar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise 20 Kasım'da şef Alessandro Cedrone yönetiminde "Film Müzikleri: Hollywood'dan Cinecitta'ya" konseriyle sinema tarihinin hafızalarda yer eden melodilerini seslendirecek.

Program kapsamında ayrıca Orkestra Akademik Başkent, Amerikalı soprano Greta Feeney ile 19 Kasım'da konser verecek. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Film Gibi Şarkılar" konseri ve Radiohead Unplugged Tribute with Strings'in performansı 20 Kasım'da, "Bektaşi Nefesleri" konseri ise 21 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye CSO Ada Ankara'nın internet sitesinden ulaşılabilecek. Biletler, SanatCepte uygulaması ile CSO Ada Ankara gişesinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA
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