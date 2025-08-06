Çorum OSB'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
ÇORUM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Çorum OSB'de meydana geldi. Sanayide bulunan bir tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kumaş ve naylonların tutuşmasıyla yükselen alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel