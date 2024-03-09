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Çorum İl Emniyet Müdürü ve eşi kadın polisleri ağırladı

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Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın polis memurlarını ağırladı. Pehlivan, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama Oteli'ndeki programda kadın polislerle sohbet etti. Ayrıca Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, şehit annesi Fatma Aydoğdu'yu ziyaret ederek Kadınlar Günü'nü kutladı. Laçin ilçesinde ise Laçin Özel Bakım Merkezi'nde kutlama etkinliği düzenlendi.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve eşi Figen Pehlivan, kadın polis memurlarını ağırladı.

Pehlivan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama Oteli'ndeki programda bir araya geldiği kadın polislere sohbet etti.

Kadın meslektaşlarının Kadınlar Günü'nü kutlayan Pehlivan, çalışmalarında başarı diledi.

Kaymakam Köse'den şehit annesine ziyaret

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, 1994'te Şırnak'ta vatani görevini yaparken teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Komando Er Osman Aydoğdu'nun annesi Fatma Aydoğdu'yu ziyaret etti.

Köse, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İbek köyündeki evinde ziyaret ettiği Aydoğdu'nun Kadınlar Günü'nü kutlayarak, talepleri ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Köse, "Aziz şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Onların dertleri bizim derdimiz, onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri bizim başımızın tacıdırlar. Fatma teyzemizin sıkıntı ve sorunlarını dinlemek ve gidermek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için buradayız." dedi.

Şehit annesi Fatma Aydoğdu ise "Allah devletimize zeval vermesin. Hiçbir eksiğim yok, her şeyim var. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Laçin'de Kadınlar Günü kutlaması

Çorum'un Laçin ilçesindeki Laçin Özel Bakım Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, etkinlikte kadınlarla birlikte pasta kesti.

Şimşek, karanfil dağıttığı kadınlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Etkinliğe Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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