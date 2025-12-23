Çorum'da "Denetimli Serbestlik ve Adalet Sisteminin Çocuğa Yaklaşımı" paneli düzenlendi

Çorum'da Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı dolayısıyla, "Denetimli Serbestlik ve Adalet Sisteminin Çocuğa Yaklaşımı" paneli yapıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hitit Üniversitesince, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, denetimli serbestlik uygulamasının suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Sistemin insani ve bütüncül bir adalet anlayışının somut yansıması olduğunu belirten Çalgan, geçmişte adalet anlayışının daha çok cezalandırmaya dayandığını, şimdi ise suçun yalnızca işlenen bir fiil olarak değil, bireyin toplum için oluşturduğu risk boyutuyla ele alındığını vurguladı.

Çalgan, suç işleyen bireyi yalnızca durdurmayı değil, mümkünse ıslah ederek topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Denetimli serbestlik sisteminin, bu anlayışın adalet sistemindeki en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Çalgan, suçun önlenmesinin devletin temel görevleri arasında yer aldığını, kolluk kuvvetlerinin bu doğrultuda yoğun çalışma sarf ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da sistemin bireyi topluma yeniden kazandırmayı esas alan çağdaş bir adalet anlayışının somut göstergesi olduğunu söyledi.

Denetimli serbestliğin yalnızca bir infaz yöntemi olmadığını, adaletin insani yüzünü ortaya koyan ve toplumsal barışı güçlendiren bir sistem olduğunu ifade eden Bektaş, sistemin cezayı yalnızca özgürlükten yoksun bırakma olarak görmediğini, bireyin yeniden topluma kazandırılmasını esas alan çağdaş bir adalet anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

20 yılda binlerce kişinin yeniden hayata kazandırıldığının altını çizen Bektaş, suçun tekrarının azalmasında sistemin önemli rol oynadığını belirterek, "Elde edilen başarı denetimli serbestlik personeli, uzmanlar, akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve ailelerin ortak emeğiyle mümkün oldu." dedi.

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger de, suç ve ceza kavramlarının tarih boyunca adalet sisteminin temel tartışma konularından biri olduğunu belirterek, modern ceza anlayışının suçlunun ıslah edilmesini ve topluma kazandırılmasını esas aldığını söyledi.

Geçmişte uygulanan ağır ve insanlık dışı cezaların zamanla yerini insan odaklı ve rehabilitasyonu merkeze alan ceza politikalarına bıraktığını ifade eden Akdülger, denetimli serbestlik sisteminin yalnızca bir imza atma uygulaması olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

Akdülger, "Sistem kapsamında tutuklamaya alternatif adli kontrol tedbirleri, uyuşturucu madde kullananlara yönelik tedavi ve denetimli serbestlik uygulamaları, sosyal araştırma raporları ile rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor. İnfaz sürecinde hükümlüler toplum içinde denetim ve takibi yapılıyor. Kamuya yararlı ücretsiz çalışma, eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri, psikososyal destek hizmetleri ve elektronik izleme uygulamaları titizlikle sürüyor." diye konuştu.

Türkiye'de 2005'ten bugüne kadar 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde yaklaşık 9 milyon kararın infaz edildiğini aktaran Akdülger, bu süreçte milyonlarca kişinin eğitim programlarına katıldığını, kamu kurumlarında ücretsiz çalıştığını ve sosyal projeler aracılığıyla topluma kazandırıldığını kaydetti.

Denetimli serbestlik hizmetlerinin üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirten Akdülger, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmaların ayrı bir hassasiyetle ele alındığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

Panelde Dr. Öğretim Görevlisi Abdülkadir Karabulut, Cumhuriyet Savcısı İsmail Özsoy, Avukat Gamze Gizem Abuhanoğlu, İnfaz Hakimi Orhan Özdemir ve Denetimli Serbeslik Uzmanı Fatma Ağlamaz tarafından "Çocuğun davranışsal bağımlılığı", "Adalet mekanizmasının suça sürüklenen çocuğa yaklaşımı", "Bir avukatın gözünden çocuklar ve denetimli serbestlik", "Denetimli serbestlik ve çocuk", "Denetimli serbestlik uygulamalarında infaz hakimliğinin rolü" konularında sunumlar yapıldı.

Panele Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı da katıldı.