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Çorum'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Çorum'da saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hafif hissedildiği Sungurlu ilçesinde ise Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı'nda tavan kısmındaki sıva döküldü.

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.

İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin hafif hissedildiği Çorum'un Sungurlu ilçesinde ise Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığında tavan kısmındaki sıva döküldü.

Tavandan düşen sıva parçalarının yaralanmaya sebep olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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