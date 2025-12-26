Haberler

Narkotik olayları ile anılan 'Kore Mahallesi'nde yıkılan bina sayısı 110'a ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu satışı ile anılan Kore Mahallesi'nde toplamda 110 metruk bina yıkıldı. Yıkımlar, polis ve belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor ve güvenlik önlemleri alınıyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve narkotik olayları ile anılan 'Kore Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 30 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Mahallede yıkılan bina sayısı 110'a ulaştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi'nin, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda mahallede uyuşturucu satışının yapıldığı ya da kullanıldığı metruk binalar yıkılıyor. Polis ve belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen 30 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Son yıkılan 30 bina ile birlikte mahallede 11 ayda yıkılan bina sayısı 110'a ulaştı.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon sürecini destekleyecek

Bakan Şimşek'in yüzünü güldüren haber! Jet hızıyla paylaşım yaptı
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi! Üzerindeki yazılar incelenecek

Sahile vuran gizemli sandık ekipleri alarma geçirdi