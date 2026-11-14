COP31 panelinde Yenişehirlioğlu, RTÜK'ün iklim bilgisinde öncü rol alabileceğini söyledi

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, iklim değişikliği konusunda doğru bilgilerin yaygınlaştırılması, bilimsel gerçeklere dayalı içeriklerin teşvik edilmesi ve kamu yararını esas alan yayıncılık anlayışının güçlendirilmesi için RTÜK'ün öncü rol üstlenebileceğini belirtti.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, RTÜK tarafından "İklim ve Medya Paneli" düzenlendi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler'in moderatörlüğünde Mavi Alan'daki Türkiye Pavilyonu'nda gerçekleştirilen panelde, iklim değişikliğinin etkileri, medyanın sorumluluğu ve çözüm önerileri ele alındı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu burada yaptığı konuşmada, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluğun ve uluslararası alandaki etkin konumunun güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

İklim değişikliğini daha geniş bir perspektiften ele almak gerektiğine işaret eden Yenişehirlioğlu, insanlığın değerlerinden uzaklaşmasının doğadaki bozulmayı da beraberinde getirdiğini ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de meselesi olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Politika sadece bu anlık değil, geleceğe doğru uzanan bir vizyonla sürdürülebilir olduğu takdirde değerli ve önemli hale gelecek. Bu mücadeleyi gelecek nesillere kadar taşıdığımız tarihi ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü çevrenin bize emanet edildiğini biliyoruz." dedi.

Medyanın toplumsal farkındalık oluşturmadaki önemine değinen Yenişehirlioğlu, medyanın ihya edici olduğu gibi imha edici bir yönünün de bulunduğunu dile getirdi.

Temel yaklaşımımız medyanın özgür çoğulcu yapısını korurken yayıncılık sorumluluğunu da güçlendirmek

İklim değişikliği konusunda doğru bilgi aktarımının önemine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği konusunda doğru bilgilerin yaygınlaştırılması, bilimsel gerçeğe dayalı içeriklerin teşvik edilmesi ve kamu yararını esas alan yayıncılık anlayışının güçlendirilmesi bakımından RTÜK bir lokomotif vazifesi, bir başkanlık vazifesini çok rahatlıkla sağlayabilir. Buradaki temel yaklaşımımız medyanın özgür çoğulcu yapısını korurken yayıncılık sorumluluğunu da güçlendirmek."

Yenişehirlioğlu, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca strateji belgeleriyle yürütülecek bir süreç olmadığını, bu mücadelenin toplumun zihninde karşılık bulduğu ölçüde başarıya ulaşacağını sözlerine ekledi.

Medya kamusal farkındalığın oluşmasına katkı sağlayan önemli bir aktör

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, panelde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası anlaşmalar kadar toplumun doğru, güvenilir ve zamanında bilgilendirilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Medyanın iklim meselesini toplumla buluşturan ve kamusal farkındalığın oluşmasına katkı sağlayan önemli bir aktör olduğunu ifade eden Daniş, "Medya, iklim krizinin yalnızca bir tanığı ve aktarıcısı mı? Yoksa çözümün bir ortağı mı olduğu medyanın iklim meselesine yaklaşımı ile biçimlenecektir. Medya iklim krizini yalnızca aktarmaz. Olayı ele alış çerçevesi kurduğu neden-sonuç ilişkileri ve öne çıkardığı aktörler aracılığıyla toplumsal algıyı şekillendirir." diye konuştu.

Dijital iletişim araçlarının iklim haberciliğinin geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını belirten Daniş, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin dezenformasyon olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Dezenformasyon yani bilgi kirliliği ve yanıltıcı, yeşil aklama gibi risklerdir. Bütün bu boyutlarıyla medya dünyanın en uzak noktalarını birbirine bağlayan güçlü iletişim ağı sayesinde iklim krizine karşı mücadelenin aktif bir çözüm ortağı olma imkanına sahiptir."

Çevrenin korunmasında bireysel davranışların ve günlük yaşam alışkanlıklarının değiştirilmesinin önem taşıdığına kaydeden Daniş, medyanın bu konuda farkındalık oluşturma ve toplumsal davranış değişikliğine katkı sağlama sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

RTÜK Üyesi Necdet İpekyüz de dezenformasyonla mücadelede küresel düzeyde çözüm geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ise gazetecilerin rolünün önemli olduğunu belirterek, meslek hayatında edindiği bilgileri aktardı.

Kaynak: AA