(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) 20 Kasım'daki kapanış genel kurulu protestolara sahne oldu. COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması sırasında dinleyiciler arasından bir kişi müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle "İklim krizi bizi öldürüyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz" diye bağırarak, hükümetlere tepki gösterdi. Protestosunu masanın üzerine çıkarak sürdüren aktivist, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Genel kurul önünde toplanan sivil toplum temsilcileri de "Başarısızlık" ve "Utanç" yazılı pankartlarla karar taslağını protesto etti.

COP31'in planlanan son günü olan 20 Kasım'da fosil yakıtlardan uzaklaşma, iklim finansmanı, uyum ve adil geçiş başlıklarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler uzadı. Bakan Kurum ile Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı, COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen'ın katıldığı kapanış genel kurulu, yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmenin ardından 21.30 sıralarında başladı.

KURUM'UN KONUŞMASI SIRASINDA PROTESTO

Kurum'un genel kurula hitabı sırasında bir eylemci, boynuna kırmızı bir urgan geçirerek sandalyenin üzerine çıktı ve iklim krizine karşı yeterli adım atılmadığını savundu.

Eylemci, "Beni öldürüyorsunuz, geleceği öldürüyorsunuz" diye bağırırken, "İklim krizi bizi öldürüyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz" sözleriyle hükümetlere tepki gösterdi. Eylemcinin, iklim krizinden en ağır şekilde etkilenen Küresel Güney'in bekleyecek daha fazla vakti olmadığını söylediği de duyuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde eylemcinin üzerinde "Geleceği öldürüyorsunuz" yazılı bir tişört bulunduğu görüldü. Protesto nedeniyle Kurum'un konuşması kısa süreliğine kesilirken, eylemci güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

SİVİL TOPLUMDAN "BAŞARISIZLIK" VE "UTANÇ" PROTESTOLARI

COP31'in planlanan son gününde iklim aktivistleri ve sivil toplum kuruluşları, müzakerelerde ilerleme sağlanamamasına tepki gösterdi.

Climate Action Network (CAN) International'ın düzenlediği basın toplantısında aktivistler, "Shame" (Utanç) yazılı dövizler taşıyarak karar taslağını protesto etti. CAN, mevcut müzakere metinlerinin reddedilmesi çağrısında bulundu.

Kapanış genel kurulu önünde düzenlenen diğer bir eylemde ise aktivistler, "Failure" (Başarısızlık) yazılı pankart açtı. Bazı eylemciler ağızlarını bantlayarak sessiz protesto gerçekleştirdi.

KURUM: "BİTİŞ ÇİZGİSİNE YAKINIZ ANCAK ORAYA VARMIŞ DEĞİLİZ"

Protestoların yaşandığı genel kurulda konuşan COP31 Başkanı Murat Kurum, müzakerelerde henüz uzlaşmaya varılamadığını belirterek, "Bitiş çizgisine yakınız ancak oraya varmış değiliz" dedi.

Adil geçiş, finansman, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum başlıklarında anlaşmazlıkların sürdüğünü belirten Kurum, müzakerelerin devam edeceğini açıkladı.

Genel kurulda üzerinde uzlaşılan bazı teknik kararlar kabul edilirken, konferansın temel siyasi konularındaki görüşmeler sonuçlandırılamadı. Kurum, nihai karar taslağının üçüncü versiyonunun 21 Kasım Cumartesi günü yayımlanacağını bildirdi.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin önem verdiği, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki uzun vadeli küresel hedefin periyodik olarak gözden geçirilmesi sürecinin devamına ilişkin teknik görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı.

Avustralya'nın yürüttüğü "adil geçiş" müzakerelerinde ise mekanizmanın temel işlevlerinin COP31'de belirlenmesi, yönetim yapısına ilişkin düzenlemelerin Haziran 2027'ye bırakılması önerildi. Bazı ülkeler bu aşamalı yaklaşımı desteklerken, diğerleri mekanizmanın işlevleri üzerinde anlaşmaya varılması için henüz erken olduğunu savundu.

Kapanış genel kurulu, saat 22.30 sularında bugün devam edilmek üzere askıya alındı.

Kaynak: ANKA