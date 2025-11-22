196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

Brezilya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı'nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında yürütülen müzakereler sonrası önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı'nın ev sahibi belli oldu.

196 ÜLKE LİDERİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Müzakereler sonrası Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi. Zirve için 196 ülke lideri Türkiye'ye gelecek.

BAKAN KURUM KARARI BREZİLYA'DA AÇIKLADI

Kararı açıklayan Bakan Kurum, "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Şimdiden COP31'de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye'de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kurum'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Yüzlerce ikili görüşme, onlarca ülkeye yapılan iklim eksenli ziyaret, günler süren diplomatik müzakere… Ve nihayetinde COP31 Başkanı ve Ev Sahibi Türkiye!Bu tarihi sorumlulukla bugünden itibaren ortak evimiz dünyamız için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve yeşil dönüşüm vizyonu doğrultusunda; adil, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf bir süreci hayata geçireceğiz.

Bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık seferberliğiyle; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ortak evimiz dünyanın geleceğine son derece önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz.

Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren her konuda olduğu gibi Türkiye; yine güvenin, umudun ve geleceğin adresi olacak. Alınan bu kararın tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum."