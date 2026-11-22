(ANTALYA) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) Kapanış Genel Kurul'unda, yayımlanan üçüncü çerçeve karar taslağına ilişkin ülkelerin tek tek talepleri alınıyor. Katılımcı ülkelerin çoğunluğu, küresel ısınmada 1,5 derece ve fosil yakıtlar konusundaki eksiklikleri nedeniyle metne karşı çıkıyor.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ), 20 Kasım'da tamamlanması planlanan müzakereler devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 Kapanış Genel Kurul'unda, yayımlanan üçüncü çerçeve karar taslağına ilişkin ülkelerin tek tek taleplerini alıyor.

Genel Kurul'da söz alanlar çocuğunlukla, küresel ısınmada 1,5 derece konusu ve fosil yakıtlar konusundaki eksiklikleri nedeniyle üçüncü çerçeve karar taslağına karşı çıktı ancak temsilciler konuşmalarında, Türkiye'nin ev sahipliğinden memnuniyetlerini dile getirdi.

İSVEÇ: "BİLİMİN ROLÜNÜ DİKKATE ALMALIYIZ"

İsveç temsilcisi, "Paris Anlaşması'nın belirlediği dereceydi 1,5 derece. Ancak bu aşımla ilgili taahhüdün azaldığını görüyoruz. Birçok taraf, referansların bulunmamasından bahsetti. Fosil yakıtlardan uzaklaşma ele alınmadı. Aynı zamanda küresel, bölgesel ve ulusal yol haritalarının çizilmesi önemliydi. Bilim hepimizi bir araya getiriyor. Ve bilimin rolünü mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Zamanında bilimsel girdilerle sürecimize müdahale etmemiz gerekiyor. Bu bahsettiğimiz pozisyonlar önemli bir siyasi işaret de göstermekte" dedi. İsveç'in fosil yakıtlardan çıkış konusunda kararlı olduğunu vurgulayan temsilci, şunları söyledi:

"Bunu adil ve hakaniyetli bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Küresel durum değerlendirmede olduğu gibi. Geriye dönüş yok. Karar verdiğimiz şeyi hayata geçireceğiz. Enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması, verimliliğin iki katına çıkarılması, daha önceki küresel durum değerlendirmesinde dile getirildiği gibi hayata geçirilmelidir. İklim uyum finansmanını üç katına çıkarma konusunda çalışmalara devam edeceğiz. COP32'de de önümüzdeki aylarda da çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız 1,5 limit aşımının etkilerini azaltmak."

NORVEÇ: "KABULE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Norveç temsilcisi de " Antalya'ya gelirken aciliyet ve ölçekle yanıt vermek ve 1,5 dereceyi ulaşılabilir tutmak amacıyla gelmiştik. Aynı zamanda burada bulunan birçok tarafın korkuyla iklim değişikliğinin sonuçlarıyla yüz yüze kaldığı bir yılın sonucunda geldik" dedi. Her iki başkanlığa da gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür eden Norveç temsilcisi, "Ancak elimizdeki taslak, bizi daha önce varmış olduğumuz anlaşmalardan geriye taşımaktadır. Norveç, ortak ve hızlandırılmış enerji geçiş hedefinde taahhüdünü devam ettirir. Norveç aynı zamanda uyum amacıyla finansmanı hızlandırma taahhüdünde de bulunmaktadır. Biz bu önemli konularda dünyaya destek olmaya devam edeceğiz. Ancak bu iki kararı önerildiği şekliyle kabul edemeyiz ve bunların kabulüne karşı çıkıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

BİRLEŞİK KRALLIK: "METİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Birleşik Krallık adına konuşan temsilci,"Birleşik Krallık şu anda kendimizi bulduğumuz durumu hayal kırıklığıyla karşılaştırıyor. Örtü kararın maddesi bizi hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı.

COP31 başkanlarına teşekkür eden Birleşik Krallık temsilcisi, "Ancak çok üzgünüm ki anlaşma mümkün değildir. Bu COP'un amacı gerçeklerle yüzleşmekti ve küresel ısınma 1,5 dereceyi aşmakta. Ve her bir noktalık derecenin, ondalık derecenin çok büyük bir değeri var, kıymeti var. O nedenle bizim hızlıca hareket ederek kötüleşmekte olan iklim şoklarına karşı harekete geçip dayanıklılığımızı artırmamız lazım. O nedenle daha fazla aksiyona geçmemiz gerekiyor. Birleşik Krallık diğer ülkelerle beraber çalışarak, ortak yol bulmaya çalışıyor ve ilerlemeyi amaçlıyoruz. Sonuna kadar güvenilir ve dengeli bir sonuç elde etmeye çalıştık ama şu an önümüzdeki metin, bu aşımın getirebileceği aciliyet hissini karşılar nitelikte değil. Hatta en kırılgan durumdaki kişi ve toplulukların içinde bulunduğu durumu da karşılar şekilde değil. Bu nedenle bir uzlaşıya varamıyoruz. Bu bilimde bizi geriye götürüyor. Halbuki bilime göre bizim uygulamayı hızlandırmamız lazım. En azından bizim cesur ve kolektif bir iklim eylemi hırsını ortak paydada buluşarak dile getirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Finans ve uyum finansmanının da önemine işaret eden Birleşik Krallık temsilcisi, finansmana erişimin, özellikle en az gelişmiş ülkeler tarafından önemli olduğunu vurgulayarak, "Fosil yakıtlardan çıkışı, elektrifikasyonu destekliyoruz. Ormanlarının, okyanusların ve dağlık bölgelerinin aynı zamanda buzulda yaşayan toplulukların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bunların hepsi iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmektedir. Biz tüm taraflar ve ortaklarla ve sizlerle bir arada çalışarak çok taraflı sistem üzerinden güçlü ve kolektif bir yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Dünyanın buna ihtiyacı var" dedi.

TİMOR LESTE: "METİN, UYUM FİNANSMANI KONUSUNDA ZAYIF"

En Az Gelişmiş Ülkeler adına söz alan Timor Leste temsilcisi, konferans başkanlarına mükemmel çabaları için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Her ne kadar misafirperverliğinizi çok büyük bir memnuniyetle karşılasak da aynı zamanda şimdiye kadar bu odada dile getirilmiş olan hayal kırıklığını biz de tekrarlamak istiyoruz. Örtü kararda, en kırılgan durumdaki ülkelerin önceliklerine yanıt verecek anlamlı sonuçları bulmakta zorluk yaşıyoruz. Metin, uyum finansmanı konusunda zayıftır. Uyum finansmanının üç katına çıkarılması somut bir sonuçtan ziyade sadece bir sürece indirgenmiştir. Aynı zamanda küresel ısınmada 1,5 derecelik aşıma yanıt da zayıf kalmaktadır. Bu da bizim ülkelerimizin üzerindeki yükü arttırmaktadır. Sıcaklıklar artmakta, uyum limitlerine hızla ulaşılmakta, zarar ve hasar artmakta ve finansman açıkları da genişlemeye devam etmektedir. Bizim gibi ülkeler bu tür müzakerelerin sonuçlarına sırtlarını dayamakta. Bizim gelişmemiz ve hayatta kalmamız buna bağlı. Geri gidişe müsaade edemeyiz. Gördüğüm kadarıyla zaten bu son derece önemli metni kabul etme konusunda bir uzlaşı bulunmuyor."

ÇİN: "ÖRTÜ KARARIN BU VERSİYONUNU KABUL ETMEYE KARAR VERMİŞTİR"

Çin temsilcisi, bazı kaygıları dile getirdiklerini ancak süreci ilerletmek açısından Çin'in, bu örtü kararın bu versiyonunu kabul etmeye ve desteklemeye karar verdiğini bildirdi. Çin temsilcisi, başkanlara çabaları için teşekkür ederek, "Tarafları, gereken uzlaşı ruhunu, bu süreci ilerletmek üzere göstermeye davet ediyoruz" dedi.

Katar Devleti adına söz alan delege de Türkiye'ye, çabaları ve misafirperverliği için teşekkür ederek, "Arap Grubu'nun söylediğini destekliyoruz. Amacımız bu Antalya mutabakatının ortaya konulabilmesiydi. Biz bu mutabakatı bundan sonraki ilerleme ve daha çok ortak faydanın önünü açıcı olarak görüyoruz. Katar sizlerle Sayın Başkan ve tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu bildirmektedir. Bu ortaya koyacağımız versiyonda herkesin mutabık kalmasını sağladığımız zaman, tabii ki belirli noktaların dile getirilmesi söz konusu olacaktır. Çok taraflılığa tamamen saygı duymalı ve Paris Antlaşması'nı tam olarak uygulamalıyız" diye konuştu.

KANADA: "UZLAŞMAYA VARAMADIK"

Kanada temsilcisi ise "Uzlaşmaya varamadık, gereken adımları atamadık" dedi. Kanada temsilcisi, başkanlıkların uzlaşı konusundaki çalışmalarının farkında olduklarını ancak örtü metnin beklentilerini karışalamadığını belirtti.

Irak delegesi, COP Başkanlığı'nın çabalarını desteklediklerini ancak hazırlanan metnin, Paris Anlaşması'ndan ve BM İklim Çerçeve Sözleşmesi'nden uzaklaşmak üzere ortaya konduğunu ifade ederek, "Halkların kalkınma ihtiyaçları dikkate alınmamamaktadır. Antalya'ya gelirken, iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen halkımıza umutla gitmeyi ümit ettik. Irak, Paris Anlaşması ilkeleri ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi dilini desteklemektedir. Bunun dışındaki hiçbir dile onay vermemektedir" diye konuştu.

Fiji adına söz alan temsilci de "Küresel ısınmada 1,5 derece, bizim gibi ülkeler için olmazsa olmazdır. Tarihi bir COP oldu ama pasifik halkları olarak okyanus bizim evimiz olduğu için iklim eylemi okyanuslar olmadan olamaz" dedi.

Kaynak: ANKA