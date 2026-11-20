ANTALYA'da düzenlenen Cop31'de müzakereler son güne girerken, zirve koridorlarında, bambaşka rekabet yaşanıyor. Ülke pavilyonlarında kendi kültürlerini ve doğasını yansıtan özel rozetlerin dağıtılmasıyla başlayan 'rozet avı', stokların tükenmesi ve katılımcılar arasındaki takas mesaisiyle 'rozet yarışı'na dönüştü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Kasım'da başlayan 31'inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı ( Cop31 ), Antalya'da 196 ülkeden binlerce delege, bilim insanı, aktivist ve gazeteciyi ağırlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın ise Müzakere Başkanı olarak görev aldığı dev organizasyonda, yoğun diplomasi trafiğinin yanı sıra koridorlara damga vuran en renkli görüntü, 'rozet yarışı' oldu.

Zirvenin resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'deki pavilyonların bulunduğu alanda, ülkeler iklim vizyonlarını ve kültürel miraslarını tanıtmak için özel tasarım yaka rozetleri dağıtmaya başladı. Kısa sürede zirvenin en popüler alışkanlığına dönüşen rozet toplama merakı, delegelerden gönüllülere, teknik ekipten basın mensuplarına, hemen herkesi pavilyonlar arasında tatlı bir rekabete sürükledi.

ROZET İÇİN PANELLERE KATILMA ŞARTI

Ülkelerin ulusal bayraklarının yanı sıra yerel hayvan türleri, endemik bitkiler, geleneksel motifler ve yeşil dönüşüm sloganlarının yer aldığı rozetler, katılımcılardan ilgi gördü. Bazı pavilyonlar rozetleri doğrudan ziyaretçilere hediye ederken, pek çok ülke rozet kazanmak için düzenlenen panellere katılma, sürdürülebilirlik temalı bilgi yarışmalarını yanıtlama veya etkileşimli oyunları tamamlama şartı getirdi.

'ROZET KALMADI' YAZILARI ASILDI

Özellikle nadir bulunan ve özgün tasarıma sahip ülke rozetleri için stant önlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Zirvenin ikinci haftasıyla talebe yetişmekte zorlanan pek çok pavilyonda günlük ve genel stoklar tamamen eridi. Görevliler, aralıksız gelen soruları yanıtlamak için stant masalarına 'Rozet kalmadı' yazılı notlar asmak zorunda kaldı.

KAPILAR ARDINDA DİPLOMASİ, KORİDORDA ROZET TAKASI

Biriktirdikleri rozetleri boyunlarındaki akreditasyon yaka kartlarının iplerine takan katılımcılar, zirve alanında renkli görüntüler oluşturdu. Bazı katılımcıların boyun ipleri onlarca farklı ülkenin simgesiyle dolarken, eksik parçaları tamamlamak isteyenler çözümü takasta buldu. Koridorlarda ve dinlenme alanlarında birbirlerinin yaka kartlarını inceleyen katılımcılar, ellerindeki fazla ya da nadir rozetleri değiştirerek koleksiyonlarını büyütmek için pazarlık masasına oturdu. Dev organizasyonun son gününde kapılar ardında 2015 Paris Anlaşması doğrultusunda küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefi, iklim finansmanı, fosil yakıtlardan adil geçiş, uyum politikaları ve kayıp-zarar mekanizmaları üzerine taslak metinlerde uzlaşmaya çalışılırken, bazı katılımcılar koridorlarda el sıkışarak rozet takas ediyor.

Elindeki fazla rozeti başkasıyla takas eden Sena Çetin, "Buraya gönüllü geldim, deneyimlemek istedim. Ben de bir koleksiyonerim ve bir şeyler toplamayı, biriktirmeyi, anı toplamayı çok seviyorum. Bu yüzden benim için de pin toplamak ayrı heyecan vericiydi. Son günde elimde kalan pinleri, fazla olanları takas ediyorum, daha farklı pinim olması için. Toplamda 45 pinim var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı