COP31 bisiklet ekibi, İstanbul'da belgesel gösteriminde Antalya hedefini anlattı

Marmara Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde, ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yola çıkan "The COP31 Bike Ride" ekibinin katılımıyla film gösterimi yapıldı.

Fatih'teki Marmara Belediyeler Birliğinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, ekipte yer alan birçok ülkeden bisikletçi katıldı.

Etkinlikte, iklim krizine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen uluslararası bisiklet yolculuğunu ve bu girişimin arkasındaki dayanışma fikrini anlatan "COP30 Bike Ride-Together" belgeseli gösterildi. Film gösteriminin ardından ekip, yolculuk sırasında yaşadıklarını anlattı.

The COP Bike Ride Türkiye Koordinatörü Nihan Lafcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, COP30'un yapıldığı Brezilya Belen'den 28 Mayıs'ta yola çıkıldığını söyledi.

Lafcı, 2024'te bir bisikletçi ve ona eşlik eden 200 bisikletlinin COP29 iklim zirvesinin yapıldığı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye pedal çevirdiğini anlatarak, "Geçen sene de Bakü'den COP30'un yapıldığı Brezilya Belen'e kadar bir sürüş yapıldı ve bu sürüşe toplamda 1000 bisikletli dahil oldu, yaklaşık 20 bin kilometre yol yapıldı ve okyanusta sıfır fosil yakıt tüketilerek yelkenlilerle geçildi." ifadelerini kullandı.

Geçen sene turun formatının biraz değiştiğini ve tek bir kişinin bütün yolu almasındansa her ülkenin kendi ekiplerini kurup bir bayrak teslimi şeklinde projenin ilerletilmesine karar verildiğini kaydeden Lafcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vesileyle daha çok kişi tura katılabildi ve amacımız da açıkçası bu sene COP31'in yapıldığı Antalya'ya ulaşmak. 28 Mayıs'tan beri ekip yolda ve tek amaç şehirlerde bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasının ulusal katkı beyanlarında, yani iklim kriziyle mücadele üzerine yapılan ulusal katkı beyanlarında yazılı olarak geçirilmesi. Çünkü bilim diyor ki artık zamanımız kalmadı ve ulaşım kaynaklı karbon emisyon oranlarımız yüksek ve bisiklet bunun düşürülebilmesi için gerçekten çok ucuz, hızlı ve temiz bir çözüm. Biz bunu savunuyoruz. O nedenle de COP31 iklim zirvesinin yapılacağı Antalya'ya sürmekteyiz. Türkiye ayağı da 7 Ekim'de başladı. Bulgaristan sınırından aldık arkadaşları ve devam etmekteyiz yolumuza."

Lafcı, aksilik olmazsa Antalya'ya yaklaşık 15-20 bisikletlinin ulaşacağını anlatarak, güzergah boyunca belediye yetkilileri, bisikletli aktivistler, bisiklet dernekleri ve ulaşım birimleriyle görüşmeler yaptıklarını, yanlarında şehirlerde bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik 10 talep taşıdıklarını ve bu önerileri ilgili birimlerle paylaşarak çözüm yollarını ele aldıklarını ifade etti.

The COP31 Bike Ride İstanbul Sözcüsü Elif Üzer de İstanbul'da bisiklet sürüşü sırasında sorunlar yaşandığını belirterek, "Belediyelerden, Karayollarından tek temennimiz öncelikle kadınlar ve çocuklar için güvenli, bisiklete binecekleri bir ortam yaratılması. Bu ayrılmış yollarla, paylaşımlı yollarla olabilir. Bunun için belli mahalleler seçilerek trafik hız limitleri düşürülebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye etabına 7 Ekim'de başlayan bisikletlilerin Eskişehir, Ankara ve Konya üzerinden ilerleyerek 9 Kasım'da Antalya'ya ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA