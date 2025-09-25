Contemporary Istanbul 20. Yılını Kutluyor

Contemporary Istanbul'un 20'nci edisyonu, 579 sanatçının 931 eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Bu yıl 16 ülkeden sanat galerilerine ev sahipliği yapacak fuar, 28 Eylül'de sona erecek.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır böyle bir fuarı istikrarla sürdürmenin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Çok zorluklarla geçen 20 yılın sonunda emeklerle bu yıl fuarda, 16 ülkeden 51 galerimiz var. 579 sanatçımızın yaklaşık 1000'e yakın eserini üç ana binada sergiliyoruz. Bir de iki yan loftumuz var." dedi.

Güreli, fuar partnerlerinin bu sene özel projelere imza attığını aktararak, şunları söyledi:

"Mesela Akbank Sanat'ın Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde sergilenen, Jannis Kounellis'in yağlı boya işleri gerçekten dünyada ilk defa bir arada sergileniyor. Çok alışık olduğumuz işler değil. Yine fuar alanında Trendyol Sanat'ın ABD'de yaşayan sanatçı Güvenç Özel'le yaptığı bir ışık enstalasyonu var. Bu da geceleri aydınlanıyor ve çok güzel bir iş. Türk Hava Yolları çok sevdiğimiz markamız. Miles&Smiles'la beraber yine bir Türk kadın sanatçı Dide Siemmond eserlerini sergiliyor. LEGO, genelde erkeklere alınan bir oyuncaktır ama fuarda kızların yaratıcılığını öne çıkarmak için 4 genç kadın sanatçıya legoyla eserler yaptırdı. Bunlar satılacak ve elde edilen gelirle de imkanı olmayan kızlarımızın legoyla yaratıcılıkları teşvik edilecek, kurslar yapılacak."

"Türk sanatçılarının işlerinin ülkemiz dışına, müzelere, koleksiyonlara gitmesi heyecanlı bir şey"

Amerikalı sanatçı Judy Chicago'nun "What if Women Ruled the World?" adlı eserinin Türkiye'de ilk kez sergilendiğine dikkati çeken Güreli, "Chicago'nun fuardaki bu işi kocaman bir yorgan. Burada İstanbullulara 'Eğer dünyayı kadınlar yönetseydi ne olurdu?' diye soruyor. Sonra sorulara cevap veriyorsunuz ve fotoğrafınız çekiliyor. Chicago'nun bir sonraki işi de İstanbul'dan aldığı cevaplar üzerine olacak. Malum ülkemizde şu anda kadın cinayetleri, ötekileştirme, eşitsizlik tam bu konunun üstüne geliyor. Ben de dünyayı kadınlar yönetseydi galiba iyi olabilirdi diyorum." görüşünü paylaştı.

Rabia Güreli, fuarda ayrıca Tosyalı Holding'in Seçkin Pirim'in eserlerini sergilediğini, Erdil Yaşaroğlu'nun da çok özel işlerinin olduğunu söyleyerek, "Bunlar beni heyecanlandırıyor. The Peninsula Hotels'de Peru asıllı Amerikalı sanatçı Grimanesa Amoros mekana özel 'Passage' ve 'Maritime' adlı iki ışık enstalasyonu yaptı. Kasıma kadar görülebilir. Ben bu eserlerden de çok etkilendiğimi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Seneye etkinliğe katılan galeri sayısının artacağını vurgulayan Güreli, şunları kaydetti:

"Bu sene beklediğimiz yabancı galeriler geldi. Fakat seneye 51 galeriden 70'lere çıkacağız. Önceki senelerde olduğu gibi daha çok yabancı sanatçı ağırlayacağız. Toronto, New York, Paris, Abu Dabi ve Dubai'den gelen çok ciddi müze grupları var ve gelenler burada iş alıyor. Türk sanatçıların işlerinin ülkemiz dışına, müzelere, koleksiyonlara gitmesi de bence çok heyecanlı bir şey. Ülkemiz ve sanatçılarımız adına çok önemli diye düşünüyorum."

Gelecek yıl Asya'dan sanat galerileri ve sanatçılar konuk olacak

Rabia Güreli, çağdaş sanatın son 20 yılda artık belli bir zümreye ait olmadığını dile getirerek, "Tabii bu durum sadece Contemporary Istanbul ile ilgili değil, İstanbul Bienali, İstanbul Modern ve Pera Müzesi ile beraber bu süreç ilerledi. Sanat herkesin hayatında olması gereken ve bence lüks olmayan bir şey. Bir de sanat ekonomisi oluştu. Eskiden genç sanatçılara 'Aman evladım aç kalacaksın' denirdi. Şimdi genç sanatçılarımızın işleri, hem Türk hem de yabancı koleksiyonerler tarafından alınıyor, yurt dışındaki müzelere gidiyor. Bence bu da önemli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

CI Bloom'a da değinen Güreli, CI Bloom'da daha çok genç galerilere ve inisiyatiflere yer verdiklerini söyleyerek, "Gelecek senelerde mekan sıkıntımızı çözmemiz ve daha genişlememiz lazım. Contemporary Istanbul'da her sene bir fokus ülkemiz var. Geçen sene İspanya ve İspanyolca konuşan Latin ülkeleriydi. Bu sene Amerika, seneye de Asya olacak. Asya çok büyük bir coğrafya. Şimdiden çalışmaya başlayıp fuara iyi koleksiyonlar, iyi galeriler getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Güreli, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bugün saat 17.00-20.00 arasında fuarı ücretsiz gezebileceğini söyledi.

Tersana İstanbul'a fuarın 20'nci yılı dolayısıyla Karaköy, Kabataş, Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinden ücretsiz tekne seferleri de düzenleniyor.