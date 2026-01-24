ÇOMÜ akademisyenleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli akademisyenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'dan fotoğraflarla ilgili bilgi alan Önal, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karelerini seçti.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Önal, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Hülya Önal, seçkiyi çok beğendiğini söyledi.

Fotoğrafların her birinin ayrı anlamlara sahip olduğunu aktaran Önal, şöyle konuştu:

"Gerçekten dijital dönemde teknik gelişmelerin bu kadar yoğun olduğu ve oynanabilir tekniklerin yaygın olduğu bir süreçte ben bu kadar doğal yakalanmış fotoğrafları fotoğrafçılığı hala sürdüren meslektaşlarınız adına son derece kıymetli buluyorum. Bu değerlendirmeleri de sürdürüyor olmanız, fotoğrafçılığın hala ne kadar önemli olduğunu, insan gözünün hala çok kıymetli anları yakaladığını ve bunun da karşı tarafa geçtiğini gösteriyor bizim için."

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Çağlak ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oyladı.

"Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını beğenen Çağlak, "Spor"da Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Çağlak, haberciliğin gerçekten zor iş olduğunu belirterek, "Bunu fotoğraflamak daha da zor iş. Oynarken hem fotoğrafik hem de haber açısından baktım. İnşallah doğru bir sonuç olur. Fotoğraflar çok başarılı gerçekten. Dünyanın her yerinden kareler var. Zor bir seçim oldu. Seçerken zorlandığımı söyleyebilirim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Genco'nun "Altın değerinde" karelerini oyladı.

Prof. Dr. Çatal, "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Spor"da Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Günlük Hayat"ta ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını beğendi.

İletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Elmacı ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'in "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber"de Taurat Hossain'in "Kaos" fotoğrafını oylayan Elmacı, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.