Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, yerel yönetimleri ulusal veri ekosistemine dahil ediyor

TÜRKİYE Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yılmaz, "Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimiz, su ve kanalizasyon idarelerimiz ile il özel idarelerimizi de ulusal coğrafi veri ekosistemimize dahil ediyoruz" dedi.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile kamu kurumlarının performans ve olgunluk seviyelerini ele alacaklarını, aynı bölgedeki projelerin kamu yararına göre seçilmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin karar destek rolünü değerlendireceklerini kaydetti. Yılmaz ayrıca, su varlığının yüksek verimlilik ile kullanımının da ele alınacağını belirtti. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi'nin etkinliğini artırmak için platformdaki coğrafi verilerin kalitesi, güncelliği ve hizmet sürekliliğinin güvence altına alınmasına önem verdiklerini söyleyen Yılmaz, amaçlarının, mükerrer veri üretiminin önüne geçmek, veri güncelliği ve güvenilirliğini artırmak ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanmak olduğunu dile getirdi.

'ETKİN BİR KARAR DESTEK ARACI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yılmaz, bugüne kadar Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nda merkezi idare kurumlarının coğrafi verilerini ortak standartlarda bir araya getirdiklerini ve kullanıma açtıklarını belirterek, "Şimdi bu yapıyı bir adım daha ileri taşıyor; büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimiz, su ve kanalizasyon idarelerimiz ile il özel idarelerimizi de ulusal coğrafi veri ekosistemimize dahil ediyoruz. Bu kapsamda, yerel yönetimlerimiz tarafından sağlanan coğrafi verileri standartlara uygun hale getirerek, 147 coğrafi veri öğesi için Coğrafi Veri Paylaşım Matrisleri oluşturduk. Kurmakta olduğumuz bu entegre yapıyla, coğrafi veriyi sadece üretilen bir bilgi olmaktan çıkarıp, etkin bir karar destek aracı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Yılmaz, coğrafi bilgi sistemleri ile yatırımın ilk aşamasında belirlenen alanla hangi coğrafi veri katmanlarının kesiştiğini ve hangi kurumların sorumlu olduğunu belirleyebildiklerini, böylece kurumlar arası görüşleri daha erken, sistematik ve koordineli biçimde yürüterek üstün kamu yararını sağlayan seçeneği zamanında belirlediklerini, coğrafi bilgi sistemlerinin sağlayacağı bu koordinasyonu kamulaştırma süreçlerinde kullanmayı planladıklarını söyledi.

'MAVİ VATAN'IN COĞRAFİ VERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Yılmaz, temel hedefleri arasında, coğrafi veriyi yenilikçi fikirlerle işlemek ve ileri teknolojiyle buluşturarak katma değer oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla; girişimcilerimizin coğrafi veriyi teknolojiyle buluşturan yenilikçi, projeleri teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu doğrultuda, 'Yerli ve Milli Navigasyon Uygulaması Geliştirme' projemiz öne çıkmaktadır. Bu proje ile Türkiye'nin kendi teknolojik altyapısını ve coğrafi verilerini esas alarak, ihracat potansiyeli yüksek bir navigasyon ekosistemi oluşmasına katkı sağlanacaktır. Coğrafi veriden katma değer üretme hedefimiz, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin deniz yetki alanlarını da kapsamaktadır. MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın 'Ulusal Deniz Coğrafi Veri Merkezinin Kurulması' projesiyle Mavi Vatan'ımızın coğrafi veri altyapısını güçlendirerek ülkemizin deniz coğrafi veri kapasitesini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.

'SU KAYNAKLARININ KALİTESİNİ YÖNETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

2026-2035 Ulusal Su Planı ile Türkiye'nin gelecek 10 yıllık dönemdeki su yönetimi hedefleri ve öncelikleri belirlendiğini dile getiren Yılmaz, "Ulusal Su Bilgi Sistemi kapsamında oluşturulan bilgi ve veri altyapısının 'Akıllı Su Yönetim Sistemi' ile daha ileri bir aşamaya taşınmasını planlıyoruz. Böylelikle, su kaynaklarının miktar ve kalitesini kaynaktan son kullanıcıya kadar bütüncül bir yaklaşımla, gerçek zamanlı izlemeyi ve yönetmeyi amaçlıyoruz. Ulusal Su Bilgi Sistemi için gerekli coğrafi verilerin, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından standartlara uygun, güncel ve güvenilir şekilde üretilerek Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden paylaşılması planlıyoruz. Böylece yalnızca mevcut durumu gösteren değil; riskleri öngören, alternatifleri değerlendiren ve karar alıcılara seçenekler sunan güçlü bir karar destek yapısı oluşturulacaktır" diye konuştu.

Yılmaz, coğrafi bilgi sistemi alanındaki kurumsal bilgi birikimi ve tecrübelerini dost ve kardeş ülkelerle yaptıkları iş birliklerinde de değerlendirmeye önem verdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı