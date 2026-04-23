Oyuncu ve sporculardan hastanedeki çocuklara 23 Nisan ziyareti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen 'Cerrahpaşa Pediatri Şenliği' ile minik hastalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Ünlüler, çocuklara hediyeler vererek bayram sevincini paylaştı.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Cerrahpaşa Pediatri Şenliği" ile bayram sevincini yaşadı.

Fakülteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, bazı oyuncu ve milli sporcular, minik hastalarla bir araya geldi.

Hastane odalarını tek tek ziyaret eden ünlüler, hediyeler verdikleri çocuklarla sohbet etti, onlarla vakit geçirerek bayram sevincini paylaştı.

Oyuncu Ceren Benderlioğlu, çocukların kendisi için önemine vurgu yaparak, "Geleceğimiz onlar. Burada olmak benim için zor. Yeğenimle ilgili en son buradayım. Biraz duygusalım. Buradaki çocukların mutlu olması ve sağlıklarına kavuşmasından başka hiçbir dileğim yok." ifadesini kullandı.

Oyuncu Buçe Buse Kahraman, çocuklarla birlikte olmanın ve onları güldürmenin keyif verdiğini söyledi.

Oyuncu Taner Rumeli, "Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim bayram 23 Nisan. Çocukları mutlu ediyoruz ama ben de mutluyum. Çocukları çok seviyorum." dedi.

Aralarında oyuncular ve basketbolcuların da bulunduğu kişiler ise çocukların yanında olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Program sonunda katılımcılara teşekkür belgesi veren Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Böylesine anlamlı ve umut dolu bir bayramı ziyaretlerinizle taçlandırdığınız, çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm olduğunuz için sizlere minnettarız." diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimleri ve etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
