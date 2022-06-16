Çocuğun attığı taş mayına denk geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çocuğun attığı taş mayına denk geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Yemen'in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu.

Yemen'in Marib kentinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayının patlamasından son anda kurtuldu.

Yemen'in Marib kentindeki Sirvah bölgesinde 3 çocuk Husiler tarafından döşenen mayın patlaması sonucu ölümden döndü. Çocukların patlamadan son anda kurtulduğu anlar anbean kayıt altına alınırken, çocuklardan birinin attığı taş sonucu mayının patladığı ve çocukların kendilerini yere attığı görüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çocuk Marib Yemen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title