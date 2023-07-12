'Çocuğumun babası kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin'

KONYA'da, eşinin 2015'te dünyaya getirdiği çocuğun babası olmadığını, DNA testiyle öğrenip boşanma ve soy bağının iptali davası açan Mustafa Y. (42), "Hala kabul edemiyorum, geceleri uyuyamıyorum. Çocuğun babasının kim olduğunu bilmiyorum ama merak ediyorum. Kimse çıksın ortaya, bana yaptığı eziyetin cezasını çeksin" dedi.

Taşkent ilçesinde yaşayan Mustafa Y., Hadım ilçesinde oturan A.Y. (38) ile 2005'te görücü usulü evlenip, Selçuklu ilçesinde yaşamaya başladı. Evlenmeden önce, sağlık sorunu yaşayan Mustafa Y., doktorların, 'Sağlığın için bu ameliyat gerekli, yalnız ameliyat olursan çocuğun olmayabilir' dedikleri bir ameliyat geçirdi. Mustafa Y. ve A.Y. çiftinin 10 yıl çocukları olmadı. Selçuklu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Mustafa Y., televizyonda gördüğü bir bitkisel ilaç tedavisine başladı. Bu sürede, eşi A.Y. hamile olduğunu söyledi. Çocuğu olacağı için çok sevinen Mustafa Y., eşinin rahat etmesi için krediyle otomobil de aldı. Hamilelik sürecinin ardından özel hastanede doğum yapan A.Y., Temmuz 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.