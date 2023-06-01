Çoban çiftinin öldürülmesi davasında sanık beraat etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çobanlık yapan Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı'nın motosikletle keçilerinin yanına giderken uğradıkları tüfekli saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Muhammet Ali Varçın'ın oy çokluğuyla beraatine karar verildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 9 Mart 2016'da çobanlık yapan Cahit Paslı (44) ve eşi Hatice Paslı'nn (38) motosikletle keçilerinin yanına giderken uğradıkları tüfekli saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 14 aydır tutuklu sanık Muhammet Ali Varçın'ın (48) oy çokluğuyla beraatine karar verildi. Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koydu.

Fethiye'de çobanlık yapan Cahit Paslı, yanına eşi Hatice Paslı'yı da alıp, 9 Mart 2016 tarihinde motosikletiyle, Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkisindeki keçilerinin yanına giderken, tüfekli saldırıya uğradı. Saçmalar, 2 çocuk babası Cahit Paslı'nın göğsüne, Hatice Paslı'nın da sırtına isabet etti. Karı-koca hayatını kaybetti. Yakın mesafeden açılan ateş sonucu öldükleri belirlenen Paslı çiftinin katil ve katilleri bulunamadı. Olayın ardından haftalar boyunca bir televizyon kanalında çiftin katilinin bulunması için yayınlar yapıldı. Ancak, bir sonuç alınamadı.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 aydır tutkulu bulunan sanık Muhammet Ali Varçın'ın Paslı çiftini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan oy çokluğuyla beraatine karar verdi. Mahkeme başkanı, detayları daha sonra gerekçeli kararda yer almak üzere, sanıktan alınan sağ ve sol el ile tüm giysi svapları üzerinde atış artığı tespit edilmesi ve toplanan diğer delillerle birlikte sanığın cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle karara şerh düştü.