Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Clichy-sous-Bois'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Batuhan Alparslan Özcan, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Eren Suna, Clichy-sous-Bois Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Güneşlik, Clichy-sous-Bois Belediye Başkan Yardımcısı Salih Atağan ve Clichy-sous-Bois'da Derneklerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehdi Bigaderne'nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Clichy-sous-Bois Okul Aile Birliği ve Aulnay-sous-Bois Fransız-Türk Kültür Derneğinin organize ettiği etkinlik, Türkiye ve Fransa'nın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Aulnay-sous-Bois ve Clichy-sous-Bois kentlerinde yaşayan Türk öğrenciler, hazırladıkları "Yeşil Ördek" ve "Damat Halayı" gibi çeşitli halk oyunlarının yanı sıra dans, müzik ve tiyatro gösterilerini sergiledi.

"Hacivat ve Karagöz" gölge oyunu ve "Adım Adım Türkiye'm" başlıklı tanıtım slaytı ilgiyle izlendi.

Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Özcan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, millet iradesinin temsil edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlamak üzere bir aradayız." dedi.

Özcan, 23 Nisan'ın aynı zamanda ulusal egemenliğin halkın iradesiyle temsil edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, geleceğe duyduğu güvenin, barışa ve uluslararası dayanışmaya verdiği önemin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

23 Nisan'ın Türkiye dahil tüm dünya çocuklarının bayramı olduğunu ifade eden Özcan, "Bu vesileyle bugün, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cennet vatanımızı ve geleceğimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Clichy-sous-Bois Belediye Başkan Yardımcısı Güneşlik, 23 Nisan'ın kendisi, Türkler ve çocuklar için çok önemli olduğunu dile getirerek, 30 yıldır bu kentte 23 Nisan'ın kutlandığını anlattı.

Clichy-sous-Bois'da Derneklerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Bigaderne, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl daha fazla anlam kazandığını belirterek, kalplerinin Filistinli çocuklar dahil dünyada çatışma ortamında bulunan tüm çocuklarla birlikte olduğunu ifade etti.