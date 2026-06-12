Cizre'de "Girişimci Kütüphanesi" programı düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Girişimci Kütüphanesi" programında gençler, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda girişimcilik, teknoloji, dijital dönüşüm ve e-ticaret alanlarındaki yenilikçi iş modelleri ele alındı.

Programa konuşmacı olarak katılan KDL Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Kadooğlu ile Beyttürk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, iş dünyasındaki deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikte konuşan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, gençlerin girişimcilik alanında desteklenmesinin bölgesel kalkınma açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Cizre ve bölgenin genç nüfusu, girişimcilik potansiyeli ve üretim gücüyle önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Yıldırım, gençlerin teknolojiye, inovasyona ve girişimciliğe yönlendirilmesinin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.

Yıldırım, bu tür programların gençlerin başarılı iş insanlarının deneyimlerinden yararlanmasına ve kendi projelerini geliştirme konusunda cesaret kazanmasına katkı sunduğunu belirterek, gençlerin eğitimine, girişimcilik ekosistemine ve yeni nesil iş fikirlerine destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.