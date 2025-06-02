Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım

Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım
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Kuruyemiş sektörünün lider markası Çitlekçi'nin 30. yılına özel düzenlediği TOGG kampanyası sona erdi. 31 Mayıs itibarıyla tamamlanan kampanyaya, milyonlarca kuponla rekor seviyede katılım gerçekleşti.

Tunçlar Holding bünyesinde bulunan ve Türkiye genelinde şubeleriyle hizmet veren Çitlekçi, sektörde bir ilki gerçekleştirerek toplamda 30 adet TOGG marka otomobil hediye ettiği dev kampanyasını başarıyla tamamladı. 30. yılı anısına düzenlenen bu özel kampanya kapsamında ülke genelinden toplanan kupon sayısı milyonlara ulaştı.

Sektörde "ilk kez bu ölçekte bir marka işbirliği" olarak kayda geçen kampanya, sadece müşteri odaklılık açısından değil, marka iletişimi ve dijital etkileşim anlamında da örnek teşkil ediyor. Kampanya kapsamında sadece fiziksel mağazalarda değil, dijital kanallarda da milyonlara ulaşıldı.

Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, yoğun katılım karşısındaki memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi

"Türkiye genelinde bu seviyede bir kitleye ulaşmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Bu başarı, Çitlekçi ailesinin gösterdiği güçlü bağın, ortak heyecanın ve emeğin bir yansıması. Katkı sunan tüm müşterilerimize, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza ve bu sürece gönülden destek veren herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

Kampanyanın ardından gözler şimdi çekiliş sürecine çevrildi.

Çitlekçi'nin TOGG Kampanyasına Türkiye Genelinden Rekor Katılım

Çekiliş 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00'te, Milli Piyango İdaresi ve noter gözetiminde, halka açık bir organizasyon olarak gerçekleştirilecektir.

- Etkinlik Adresi: Çitlekçi Ankara Kule Şubesi

Cevizlidere Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:22706520 Çankaya / Ankara

Çekiliş, aynı zamanda Çitlekçi'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. Böylece tüm katılımcılar süreci şeffaf bir şekilde anbean takip edebilecektir.

Haberler.com / Senem Zafer - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Kurt:

Ne kadar saf bu millet ya ben gideceğim kuruyemiş satın alacağim üstüne otomobil verecekler

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Haber YorumlarıYaris6565:

Basit bir hesap yapalım kuponun tanesi 100? olsun hadi 1 milyon insan katılsın etti sana 100 milyon 30 togg 1 milyon 500 binden etti sana 45 milyon geriye 55 milyon kaldı o da cebe indi hadi geçmiş olsun saf milletim

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Haber YorumlarıKara_kalem:

NE KADAR ACI VE ÜZÜCÜ O KADAR FAKİR BİR ÜLKEYİZ Kİ BİR FİRMANIN SATIŞ TRATEJESİNDE ARABA SAHİBİ OLMAK ADINA HAYATI BOYUNCA HİÇ BİR ÜRÜNÜ ALMAMIŞ BİREYLER DAHİ UMUT İÇİNDE ALAYCI BİR DURUMA SÜRÜKLEMDİĞİNİ FARK ETMİYOR DÜNYANIN HİÇ BİR ÜLKESİNDE BU DURUM YAŞANMAZ ÇÜNKÜ HERKES İÇİN ULAŞULABİLEN BİR HEDİYE İÇİN KİMSE PEŞİNE DÜŞMEZ ACI ÜŞTE YENİ YÜZYIL TÜRKİYESİ ÇEVREDEN GELEBİLECEK HER TÜRLÜ PROMOSYON PEŞİNE DÜŞÜN TOPLUM

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