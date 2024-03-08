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Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi?

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Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir yurtta 10 erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen eğitmen G.R.U.'nun telefon kayıtları incelendi. Hakkında 94 yıl hapis istemiyle dava açılan eğitmenin yurtta kalan çocuklara attığı mesajlarda, eve gitmeyen çocuklara "Cinsel ilişkiye girelim mi?" diye sorduğu tespit edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel bir yurtta eğitmenlik yapan G.R.U.'nun geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.R.U., 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

94 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi?

YURT KORİDORLARINDA TACİZİN GÖRÜNTÜLERİ RAPORDA

Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan G.R.U.'nun bilirkişi tarafından incelenen telefonu ve yurt kameralarında, istismara dair birçok detay da ortaya çıktı. Çocukların fotoğraflarını çekerek yetişkin içerikli sohbet odalarında paylaşan istismarcı 'eğitici' G.R.U.'nun, çocukları yurt koridorlarında taciz ettiği görüntüler de raporda yer aldı.

Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi?

EĞİTMENDEN ÇOCUKLARA SKANDAL MESAJ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre bilirkişi tarafından incelenen mesajlaşmalarda, G.R.U.'nun istismar ettiği çocuklarla arasında konuşmalar olduğu da tespit edildi. İstismarcının arama geçmişi ve fotoğraflarınınsa anlatılamayacak derecede pornografik içerikler barındırdığı görülüyor. G.R.U.'nun yurtta kalan çocuklara attığı mesajlarda, eve gitmeyen çocuklara "Cinsel ilişkiye girelim mi?" diye sorduğu da tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Yavuz sivas:

Benim anlamadığım bu serefsizleri kim egitmen yapıyor güvenlik kameralarini izleyen kurum müdürü yöneticisi ne is yapar arkadas?

156
0
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Hepsi aynı. Hepsi yumuşamış.

yanıt31
yanıt0
faruk merttürk:

Sen pensilvanyaya gidenlerin foto çektirip döndüğünü mü sanıyorsun.

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yanıt4
faruk merttürk:

Pensilvanyada gördüklerinin aynısını burada vatandaşa yapıyorlar.

yanıt13
yanıt1
faruk merttürk:

Ne istediniz de vermedik.

yanıt9
yanıt0
Tutankamon Hoca:

Parsel parsel verdik ne istediler de vermedik büyük hizmet hareketidir beğenirsiniz begenmezsiniz

yanıt0
yanıt0
ahyed yıldız:

Denetim yok, kalite yok, eğitim yok, disiplin yok, caydırıcı ceza yok. Bunların olmadığı laik sistemde herkes istediği yerde kolayca eğitmen müdür idareci olabiliyor. İslam hukuku bu gibi suçlulara öyle cezalar verir ki kimsenin gözünün yaşına bakmaz, çocuklarımızı gözümüz gibi korur. Laik sistem çocuklarımızı hem korumuyor hem de suçluları hapiste besliyor.

yanıt0
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Serkan Kaplan:

idam idam idam

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3
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Can Dersimli:

Cemaat yurtlarında ilim öğretiyorlar işte :)

57
29
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Nuri Aga:

Yani bu adiler bitmeyecek mi ya?

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