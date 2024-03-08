Cinsel istismarın yaşandığı yurtta eğitmenden öğrencilere skandal mesaj: Cinsel ilişkiye girelim mi?

Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel bir yurtta eğitmenlik yapan G.R.U.'nun geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.R.U., 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

94 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

YURT KORİDORLARINDA TACİZİN GÖRÜNTÜLERİ RAPORDA

Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklanan G.R.U.'nun bilirkişi tarafından incelenen telefonu ve yurt kameralarında, istismara dair birçok detay da ortaya çıktı. Çocukların fotoğraflarını çekerek yetişkin içerikli sohbet odalarında paylaşan istismarcı 'eğitici' G.R.U.'nun, çocukları yurt koridorlarında taciz ettiği görüntüler de raporda yer aldı.

EĞİTMENDEN ÇOCUKLARA SKANDAL MESAJ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre bilirkişi tarafından incelenen mesajlaşmalarda, G.R.U.'nun istismar ettiği çocuklarla arasında konuşmalar olduğu da tespit edildi. İstismarcının arama geçmişi ve fotoğraflarınınsa anlatılamayacak derecede pornografik içerikler barındırdığı görülüyor. G.R.U.'nun yurtta kalan çocuklara attığı mesajlarda, eve gitmeyen çocuklara "Cinsel ilişkiye girelim mi?" diye sorduğu da tespit edildi.