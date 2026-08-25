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Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı

Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı Haber Videosunu İzle
Mehmet Ali Erbil'in son hali dikkat çekti! Aldığı kilolar gözden kaçmadı
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Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesinde yeniden hayranlarının karşısına çıktı. Erbil’in neşeli tavırları dikkat çekerken, geceden paylaşılan görüntülerdeki fiziksel değişimi de konuşuldu. Özellikle son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Erbil’in görüntüleri kısa sürede ilgi gördü.

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yeniden sahnelerde görünmeye başladı. Türk televizyon tarihinin en tanınan şovmenlerinden biri olan Erbil, Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesine katılarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Gecede yakın dostu Yunus Bülbül ile birlikte mikrofon başına geçen Mehmet Ali Erbil, şarkı söyledi, davetlilerle sohbet etti ve kendine özgü esprileriyle gecenin ilgi odağı oldu.

NEŞELİ HALLERİ ESKİ GÜNLERİ HATIRLATTI

Uzun süre sağlık problemleri nedeniyle kameralardan uzak kalan Erbil’in keyfinin yerinde olduğu görüldü. Ünlü şovmenin sahnedeki enerjik tavırları ve konuklarla kurduğu sıcak iletişim, bir dönem televizyon programlarında sergilediği performansları hatırlattı.

Geceden yansıyan görüntülerde ise Erbil’in fiziksel değişimi dikkat çekti. Ünlü şovmenin önceki dönemlere kıyasla kilo aldığı görülürken, özellikle göbek ve göğüs bölgesindeki değişim takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Kaynak: Haberler.com
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