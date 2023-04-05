Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser Verdi
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GİZA, 5 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde hafif esintili bir Pazartesi gecesinde Çinli ve Mısırlı sanatçılar gümüş renkte aydınlatılmış Büyük Piramitler ve Sfenks'in manzarası eşliğinde bir halk müziği konseri düzenledi.
GİZA, 5 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde hafif esintili bir Pazartesi gecesinde Çinli ve Mısırlı sanatçılar gümüş renkte aydınlatılmış Büyük Piramitler ve Sfenks'in manzarası eşliğinde bir halk müziği konseri düzenledi. Konserde yüzlerce dinleyici güzel melodilerle unutulmaz bir gece yaşadı.
Kaynak: Xinhua / Güncel