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Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser Verdi

Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser Verdi

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GİZA, 5 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde hafif esintili bir Pazartesi gecesinde Çinli ve Mısırlı sanatçılar gümüş renkte aydınlatılmış Büyük Piramitler ve Sfenks'in manzarası eşliğinde bir halk müziği konseri düzenledi.

Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser VerdiMısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin manzarası eşliğinde Sfenks'in önünde performans sergileyen Çinli ve Mısırlı müzisyenler, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

GİZA, 5 Nisan (Xinhua) -- Mısır'ın Giza kentinde hafif esintili bir Pazartesi gecesinde Çinli ve Mısırlı sanatçılar gümüş renkte aydınlatılmış Büyük Piramitler ve Sfenks'in manzarası eşliğinde bir halk müziği konseri düzenledi. Konserde yüzlerce dinleyici güzel melodilerle unutulmaz bir gece yaşadı.

Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser VerdiMısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin manzarası eşliğinde performans sergileyen Çinli ve Mısırlı müzisyenler, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser VerdiMısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin manzarası eşliğinde performans sergileyen Çinli müzisyenler, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser VerdiMısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin manzarası eşliğinde Sfenks'in önünde performans sergileyen Çinli ve Mısırlı müzisyenler, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Çinli ve Mısırlı Müzisyenler Giza Piramitleri Manzarası Eşliğinde Konser VerdiMısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nin manzarası eşliğinde Sfenks'in önünde performans sergileyen Çinli ve Mısırlı müzisyenler, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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