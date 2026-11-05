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Çinli sözcü Zhu, Tayvan'ın ABD çizgisindeki çip kısıtlama planını eleştirdi

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Çinli sözcü Zhu Fenglian, Tayvan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini yarı iletken sektöründe siyasi kazanç için ABD politikalarıyla aynı çizgide gitmekle suçladı. Zhu, çip ihracat kontrollerini sıkılaştırma planının yerel sektörlerin çıkarlarını yok saydığını söyledi.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, özellikle yarı iletken sektöründe siyasi kazanç elde etmek uğruna ABD'nin politikalarıyla aynı çizgide hareket ettiklerini belirterek, bunun yerel sektörlerin çıkarlarını ve kamu yararını yok saydığını söyledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwanlı yetkililerin, ihracat kontrol önlemlerini artırma planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Taiwanlı yetkililer, gelişmiş çipler de dahil olmak üzere yüksek teknolojili ürünlere yönelik kontrolleri sıkılaştırmayı ve Çin anakarası da dahil olmak üzere bazı bölgelere yapılan ihracatı kısıtlayabilecek önlemler almayı değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Zhu, bu tür adımların, işletmelerin normal faaliyetlerini engellediğini ifade etti.

Anakaranın bilim ve teknolojide kendi kendine yeterliliğini ve gücünü artırmaya kararlı olduğunu belirten Zhu, bu gelişmeyi sınırlama ve engelleme girişimlerinin, anakaranın ilerlemesini hiçbir zaman durduramadığını ve durduramayacağını vurguladı.

Zhu, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki işletmelere de ilgili alanlarda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Çin anakarasının temel yapay zeka sektörünün değeri 2025 yılında 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 178,6 milyar ABD doları) geçti. Akıllı bilgi işlem gücü ise eylül ayı sonu itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artışla 2.592 EFLOPS'a ulaştı. Bilgi işlem kapasitesini ölçmek için kullanılan EFLOPS birimi, saniyede 1 kentilyon kayan nokta işlemi gerçekleştirme gücünü ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua
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