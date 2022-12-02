Çinli Sağlık Ekibi, Solomon Adaları'nın Batı Eyaleti'nde Ücretsiz Sağlık Hizmeti Veriyor

Çinli sağlık ekibi, bölgede yaşayan 102 kişiye aralıksız altı saat boyunca teşhis ve tedavi hizmeti sunarken Batı Eyaleti Sağlık Müdürü Dickson Boara, Çinli sağlık ekibinin yerel halkın yüksek kaliteli tıbbi bakıma olan büyük ihtiyacını karşıladığını ve onlara çok büyük miktarda para...

Solomon Adaları'nın Batı Eyaleti'nin başkenti Gizo'da Çin sağlık ekibinden bir doktor, bölge halkına ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti veriyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhao Yi/Xinhua)

Çinli sağlık ekibi, bölgede yaşayan 102 kişiye aralıksız altı saat boyunca teşhis ve tedavi hizmeti sunarken Batı Eyaleti Sağlık Müdürü Dickson Boara, Çinli sağlık ekibinin yerel halkın yüksek kaliteli tıbbi bakıma olan büyük ihtiyacını karşıladığını ve onlara çok büyük miktarda para ve zaman tasarrufu yaptırdığını söyledi.

SİDNEY, 2 Aralık (Xinhua) -- Solomon Adaları'ndaki Çin'in ilk sağlık ekibi Çarşamba günü Batı Eyaleti'nin başkenti Gizo'da yaşayan halka ücretsiz sağlık hizmeti verdi ve bu ekibin gelişinden beri gerçekleştirdiği ülkedeki üçüncü ücretsiz klinik faaliyet oldu.

Gizo Hastanesi'nin desteğiyle sağlık ekibi hastanenin muayene odaları ve koridorlarını kullanarak geçici bir klinik kurdu.

Solomon Adaları'nın Batı Eyaleti'nin başkenti Gizo'da Çin sağlık ekibinden bir doktor, bölge halkına ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti veriyor, 1 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhao Yi/Xinhua)

Ekipten bir pratisyen hekim, bir nefrolog ile geleneksel Çin tıbbı ve akupunktur konusunda uzmanlaşmış bir doktor, her iki ülkeden sağlık personelinin desteğiyle, bölgede yaşayan 102 kişiye aralıksız altı saat boyunca teşhis ve tedavi hizmeti sundu.

Batı Eyaleti Sağlık Müdürü Dickson Boara, Çinli sağlık ekibinin Gizo halkının yüksek kaliteli tıbbi bakıma olan çaresiz ihtiyacını karşılayarak, büyük miktarda zaman ve para tasarrufu yapmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Çin ekibi tarafından sağlanan tıp eğitiminin yerel sağlık personelinin kapasitesinin geliştirilmesine de katkıda bulunduğunu kaydeden Boara, her iki tarafın ortak çabaları sonucunda Gizo'nun tıbbi koşullarında ve yerel halkın memnuniyetinde önemli iyileşme görüldüğünü sözlerine ekledi.

Çin sağlık ekibi ayrıca diyabet temalı bir konferans düzenleyerek bu hastalıkla ilgili önleme ve sağlık yönetimi konularındaki bilgileri yerel sağlık personeli ile paylaştı.