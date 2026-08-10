Çine'de hayvan satışında dolandırıcılık: 3 gözaltı
Aydın'ın Çine ilçesinde büyükbaş hayvan satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'ın Çine ilçesinde büyükbaş hayvan satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan C.E.D. (18), 3 hayvanının satışını yaptıktan sonra ödemenin bir kısmının yapılmadığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların Nazilli ilçesine götürüldüğünü tespit etti.
Jandarma olayla ilgili R.Ş. (20), R.Ş. (24) ve H.Ç'yi (25) gözaltına aldı. Hayvanlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA