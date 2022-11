Cinayete teşebbüsle yargılanan Can Atay'a avukata omuz atmaktan hapis cezası

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi Polen Atay'ı bornoz ipiyle boğarak öldürmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanan iş insanı Can Atay, bambaşka suçtan ceza aldı. Mahkeme çıkışı Polen Atay'ın avukatına omuz atan Can Atay'a 3 günlük disiplin hapis cezası verildi.

İstanbul'da eşi Polen Atay'ı kasten öldürmeye teşebbüsle suçlanan iş insanı Can Atay İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. İlkduruşmaya tutuksuz yargılanan Can Atay katılırken, şikayetçi Polen Atay ise gelmedi.

"İÇİNDEKİ HUZURSUZLUĞU BASTIRAMADI"

Polen Atay ile 2018 yılında evlendiklerini belirten sanık Can Atay, evlilik yıldönümünü kutlamak için gittikleri Bodrum'dan, annesinin bulunduğu Fethiye'ye geçtiklerini söyledi. Atay orada eşi ile annesi arasında yazlık alma mevzusu üzerine tartışma yaşandığını, bu nedenle eşini alarak İstanbul'a döndüğünü anlattı. Eşinin bu tartışma nedeniyle ayrılacakları endişesi taşıdığını, psikolojinin bozuk olduğunu ifade eden Atay, "Polen, sinirlenince kendi istediği şeylerin olması için kendine zarar verme eğilimi olan bir kızdır. Daha önce de benzer şeyler defalarca yaşanmıştır. Polen, içindeki huzursuzluğu bastıramadı" dedi.

"EŞİMİN HAYATINI KURTARDIM"

Atay, "Kendisine duş almasını söyledim. 'Hamburger söyleyelim' dedim. Yalnız bırakmak istemedim. Polen yukarıya yatak odası ve banyonun olduğu yere çıktı. Ben salonda kalıp iş görüşmeleri yaptım. 10-15 dakika sonra Polen'i merak edip yukarıya çıktım. Yatak odasına çıktım. Orada bulamayınca terasa çıktım. Soyunma odasına doğru arkamı döndüğümde kapıda, bornoz ipinin ucuna düğüm atılmış yumak vardı. Kapı kapalıydı. Kapıyı ittirerek açmak zorunda kaldım. Polen yere yığıldı. Sola doğru düşmüştü. Ahşap çamaşırlığın üzerine çıkmıştı. Çamaşırlığın üstü kırılmıştı, yere devrilmiş haldeydi. Yüzü mosmordu. Boynunda ip vardı ben çözdüm. Düğümü de tam atamamıştı. Ama bilinç gitmişti. Ölü gibiydi. Ayaklarından tutup düz çektim. Ağızdan nefes verdim. O panikle babamı aramışım. Babam açmayınca site güvenliğini aradım. Ambulans istedim. Sonra 112'yi aradım. Güvenlik görevlisi Tayfur, Polen'in dilinin boğazına kaçtığını görünce ağzını açtı. Bu sırada site müdürü de geldi. Sonra diş fırçası yardımıyla dilini çekip nefes almasını sağladılar. Eşimin hayatını kurtardım. Asla eşime karşı öldürmeye yönelik bir eylemim olmadı. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"OLAY TAMAMEN İNTİHARDIR"

Üye hakimin, "Evde bulunan kamera kayıtlarına göre panik olduğunuzu söyleyip Polen Atay'ın yerde yattığı sırada, bir kutuyu koyuyorsunuz, nedir o?" üzerine Can Atay, "İlkyardım malzemesi arıyordum" dedi. Atay, "Olay tamamen bir intihardır, öldürmeye teşebbüs ettiğim iddiasını reddediyorum. Bugüne kadar eşime tokat bile atmadım. Boşanma davasını eşimin bu şikayeti sonrasında açtım. Karşı taraf benden 20 milyon TL istedi. Ama ben babamın parası olmasına rağmen para vermedim. Beni gazetelere manşet ettiler, düğünüme gelenler beni arayıp sormadı. Ben 2 yıldır bununla yaşıyorum. Kuyruğumu kıstırdım. Adalet bekliyorum" diye konuştu.

"HASTANEDEYKEN SEVGİ MESAJLARI YOLLADI"

Sanık avukatı ise Polen Atay'ın hastanede olduğu sırada kocasına sevgi mesajları yolladığını, ancak Adana'ya gidince eşi hakkında bu iddialarla şikayetçi olduğunu belirterek bu şikayet sonrasında müvekkilinin boşanma davası açtığını belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Şikayetçi Polen Atay'ın avukatı Sibel Engin ise "Kesinlikle sanık ifadesini kabul etmiyoruz. Polen'in boşanma davasında da vekilliğini yapıyorum. Polen'in kocasına sevgi mesajları attığı zaman, hastanede tedavideyken ve hafıza kaybındayken atmıştır. Polen hastanede yatarken, hayatını kurtardığını iddia eden sanık ise avukatına boşanma vekaleti çıkarmıştır. Hastane tarafından verilen raporda Polen'in intihar eğilimi yoktur. Sanık tarafından adeta zorlanarak o hastaneye yatırılıyor. Sanığın Polen'i öldürmeye teşebbüs ettiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra duruşma, şikayetçi Polen Atay'ın dinlenmesi için ertelendi.

AVUKATA OMUZ ATTI İDDİASI

Duruşma bitiminin ardından sanık Can Atay salondan çıkarken kapıda olan şikayetçi avukatı Sibel Engin'e çarparak hızla geçti. Avukat Engin, "Niçin saldırıyorsunuz" diyerek bağırdı. Can Atay ise "Ne saldıracağım avukat hanıma" diyerek hızlı bir şekilde oradan uzaklaştı. Duruşma salonuna giren avukat Sibel Engin mahkeme başkanına sanık Can Atay'ın kendisine omuz atığını söyledi. Avukat Engin, "Mesleğimi yapmam engelleniyor. Sinirden titriyorum" dedi.

3 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme başkanı Adil Can Atay'ın yakalanarak geri getirilmesine ve hakkında tutuklama kararı verilmesine karar verdi. Can Atay binada ayrılmadan güvenlik birimlerince yakalanarak mahkemeye getirildi. Hakimin "Neden omuz attın" diye sorması üzerine Atay, "Omuz atmadım, Kasten önümü kestiği için vücudumla kendimi ittirerek geçtim. Önümü kasten bloke etmişti" dedi. Mahkeme başkanı, sanığın duruşma salonu çıkışında avukat Sibel Engin'e kasten omuz attığı ve sarstığı tanık beyanları ve gösterilen görüntülerle sabit olduğunu belirtti. Sanık Atay'ın 3 gün süreyle disiplin hapsine karar verdi. Salondan polis eşliğinde çıkartılan Atay tutuklama işlemelerinin yapılması için karakola götürüldü.