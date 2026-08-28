Çin'den Nepal Sınırındaki Heyelana Uydu ve İHA ile Destek

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nı vuran heyelanın ardından kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere uydu ve insansız hava araçlarından (İHA) yararlanmaya başladı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, heyelanın hemen ardından bölgenin acil durum görüntüleri ve geçmiş tarihli görüntülerini elde etmek üzere uydu kaynakları kullanıldı.

Perşembe günü Beijing saatiyle 17.00 itibarıyla ilgili acil durum müdahale ve afet yardım birimlerine afet öncesine ait 5, afet sonrasına ait ise 10 görüntü ulaştıran idare, afetin değerlendirilmesi ve etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara zamanında ve etkin şekilde uydu verisi desteği sağladı.

Komşu Sichuan eyaletinden havalanan büyük bir insansız hava aracı (İHA) olan Wing Loong ise perşembe günü saat 02.00'de afet bölgesine ulaştı. Bölgenin kapsamlı şekilde keşfedilmesi amacıyla yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan Wing Loong'da acil durum iletişim çalışmalarını desteklemek üzere Çin'in üç büyük telekomünikasyon operatörüne ait mobil baz istasyonları ile bir uydu iletişim sistemi de yerleştirildi.

Öte yandan kurtarma ekipleri de operasyonlarda küçük İHA'ları kullandı. Yüksek çözünürlüklü kameraları sayesinde heyelanın vurduğu bölgenin 3 boyutlu gerçek saha modellerinin oluşturulmasına yardımcı olan İHA'lar, kurtarma komuta merkezinin genel durumu değerlendirmesi ve öncelikli arama bölgelerini belirlemesi için veri desteği sağladı.

Kurtarma ekipleri ayrıca İHA'ların termal görüntüleme ekipmanlarını kullanarak, insanlara ait ısı kaynaklarını tespit etti. Bu sayede bitki örtüsüyle kaplı arazilerde ve çamurla kaplı bölgelerde kayıp kişilerin yerleri daha kolay belirlendi.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden ise haber alınamıyor. Öte yandan 2 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Nepal polisi yaptığı açıklamada, Nepal'in kuzeyindeki yıkıcı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 469'a ulaştığını, 1.545 kişinin de kurtarıldığını bildirdi. Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi de perşembe günü yerel saatle 22.00 itibarıyla 977 kişiden haber alınamadığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua