Çin-Vietnam 3+3 Stratejik Diyaloğunun Bakanlar Düzeyindeki İlk Toplantısı Vietnam'da Yapıldı

HANOİ, 17 Mart (Xinhua) -- Çin-Vietnam 3+3 stratejik diyaloğunun bakanlar düzeyindeki ilk toplantısı Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlendi. Pazartesi günkü toplantıda diplomasi, savunma ve kamu güvenliği konuları ele alındı.

Toplantıya Çin tarafından Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ve Savunma Bakanı Dong Jun, Vietnam tarafındansa Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung, Savunma Bakanı Phan Van Giang ve Kamu Güvenliği Bakanı Luong Tam Quang başkanlık etti.

Toplantıda uluslararası arenadaki gelişmeler ve değişimler, siyasi güvenliğin korunması ve savunma ve kolluk işbirliğinin ilerletilmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunan taraflar, geniş bir mutabakata vardı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, iki ülke arasında bakanlar düzeyinde diplomasi, savunma ve kamu güvenliğine odaklanan 3+3 stratejik diyaloğunun, dünya genelinde bu türden ilk stratejik iletişim platformu olduğuna dikkat çekerek, platformun siyasi sistemin güvenliğini korumak ve stratejik koordinasyonu derinleştirmek amacıyla her iki tarafın birlikte oluşturduğu hayati önemde bir girişim olduğunu söyledi.

Mekanizmanın hem ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasının ilerletilmesi için doğal bir gereklilik hem de dünyadaki sosyalist davanın yeniden canlandırılması için gerekli bir adım olduğunu vurgulayan Wang, bunun iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzey ve stratejik doğasını tam anlamıyla yansıttığını ifade etti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong ise, iki ülkenin ilgili kurumlarının siyasi güvenliğe öncelik vermesi ve "renkli devrimlerin" önlenmesine ve bu devrimlere direnilmesine yönelik çabalarını artırması gerektiğini belirtti.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun da askeri güvenlik alanındaki karşılıklı güveni sürekli artırmak, işbirliği alanlarını daha da genişletmek, işbirliğinin kalitesi ve etkinliğini iyileştirmek, deniz güvenliği ve istikrarını olumlu etkileşim yoluyla ortaklaşa korumak ve ikili savunma alanındaki etkileşim ve işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak ve böylelikle sosyalist ülkelere ait silahlı kuvvetlerin birlik ve özgüvenine örnek teşkil etmek üzere Vietnam ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Vietnam tarafı ise üst düzey temaslara yönelik hazırlıklar yapmak, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek ve Vietnam-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının bir üst seviyeye taşınması için çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin-Vietnam 3+3 stratejik diyaloğunun bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısının Çin'de yapılması konusunda anlaşan iki taraf, mekanizma kapsamında üst düzey yetkililer arasındaki rutin temaslardan tam olarak yararlanarak diplomasi, savunma ve kamu güvenliği alanlarında karşılıklı etkileşimi derinleştirme konusunda da mutabık kaldı.

