Çin ve Mısır Cumhurbaşkanları Diplomatik İlişkilerin 70. Yıldönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü dolayısıyla karşılıklı kutlama mesajları gönderdi.

Xi, cumartesi günü gönderdiği mesajında Mısır'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Arap ve Afrika ülkesi olduğunu hatırlattı.

Xi, geçen 70 yıl boyunca bölgesel ve uluslararası konjonktürdeki değişikliklere rağmen iki ülkenin her zaman birbirine saygı duyduğunu, ilişkilerini eşitlik temelinde yürüttüğünü, karşılıklı güveni koruduğunu ve zor zamanlarda birbirine destek olduğunu belirtti.

Çin-Mısır ilişkilerinin, gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostluk, dayanışma ve işbirliğinin bir örneği, aynı zamanda Çin ile Arap ülkeleri ve Çin ile Afrika arasındaki kolektif işbirliğinin bir ölçütü haline geldiğini belirten Xi, iki ülkenin yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Mısır topluluğunun inşasında istikrarlı ilerleme kaydettiğini söyledi.

Xi, iki antik medeniyet ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ve Mısır'ın, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına güçlü bir ivme kazandırmak amacıyla tarihten bilgelik ve güç alması, barış, kalkınma ve işbirliğini teşvik ederken adaleti savunma yönündeki tarihi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin-Mısır ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgede ve dünyada barış ile kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak amacıyla diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirmek, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek ve Çin-Mısır ilişkilerini daha güçlü stratejik koordinasyon, daha büyük kalkınma sinerjisi ve daha geniş uluslararası etkiye sahip olacak şekilde geliştirmek üzere Sisi ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Sisi ise mesajında Mısır ve Çin'in, tarihin birçok döneminde yan yana durduğunu ve son 70 yılda iki ülke liderlerinin ortak kılavuzluğunda Mısır-Çin ilişkilerinin istikrarlı büyüme sergilediğini belirtti.

Mısır-Çin ilişkilerindeki önemli başarıları takdirle karşıladığını ifade eden Sisi, tüm ülkelerin kapsamlı kalkınmadan faydalanıp ortaklaşa barış ve güvenliği gerçekleştirebilmesini sağlamak amacıyla ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme kaydetmek ve küresel zorluklarla mücadele konusunda daha fazla kapasiteye sahip, daha istikrarlı bir çok kutuplu dünyayı ortaklaşa inşa etmek üzere Xi ile çalışma temennisini dile getirdi.

