Xi ve Kim'den Çin-Kuzey Kore Dostluk Antlaşması'nın 65. Yıldönümünde Karşılıklı Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ve Kuzey Kore Devlet İşleri Başkanı ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un, Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nın imzalanmasının 65. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi cumartesi günkü mesajında, Çin ve Kuzey Kore'nin dönemin liderlerinin 1961 yılında Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nı imzalayarak iki halk arasında ortak mücadelelerle kurulan dostluğun pekiştirilmesi için önemli bir siyasi ve hukuki temel oluşturduğunu söyledi.

Antlaşmanın Çin-Kuzey Kore dostluğunun ileriye taşınmasında, bölge ve dünya barışı ile istikrarının korunmasında önemli rol oynadığını belirten Xi, son 65 yılda antlaşmanın ruhuna bağlı kalan iki tarafın birbirini desteklediğini, birlik içinde hareket ettiğini, yakın işbirliği yürüttüğünü ve birlikte çalıştığını ifade etti.

Xi, iki tarafın bu süreçte nesilden nesile aktarılan dostluk, ortak gelecek ve karşılıklı destek gibi Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin belirleyici özelliklerini canlı biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.

Haziran ayında Kuzey Kore'ye başarılı bir resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Xi, bu ziyaret sırasında Kim ile Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun pekiştirilip ileriye taşınması ve bu dostluğa yeni boyutlar kazandırılması konusunda önemli mutabakata vardıklarını belirtti. Xi, söz konusu mutabakatın yeni dönemde Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişimine stratejik yön verdiğini ve yeni bir yol haritası çizdiğini vurguladı.

Dünyanın hızla değiştiğini ve yüzyıldır görülmemiş kapsamlı dönüşümlerden geçtiğini kaydeden Xi, stratejik iletişimi daha da güçlendirmek, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin doğru yönde ilerlemesini sağlamak ve iki ülke arasındaki dostane işbirliğinin iki halka daha fazla fayda sağlamasına öncülük etmek üzere Kim ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti. Xi, böylece bölgesel barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine olumlu katkılarda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Uluslararası koşullar nasıl değişirse değişsin, Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetinin Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğa büyük önem veren kararlı tutumunun değişmeyeceğini vurgulayan Xi, Kim'in Kuzey Kore'nin sosyalist davasına liderlik etmesine yönelik kararlı desteğin ve iki tarafın ortak çıkarlarını koruyarak elverişli bir stratejik ortamı sürdürme konusundaki kararlılığın da değişmeyeceğini söyledi.

Xi, Kim liderliğindeki Kore İşçi Partisi'nin öncülüğünde Kuzey Kore halkının, Kore İşçi Partisi 9. Kongresi'nde alınan kararları ve yapılan düzenlemeleri eksiksiz şekilde hayata geçireceğine ve sosyalist davada yeni ve daha büyük başarılar elde etmeyi sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua