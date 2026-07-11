Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Myk Üyelerine İl Gezileri Talimatı

Haber : Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirilen MYK toplantısında Genel Başkan Yardımcılarına il gezilerine başlama talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla MYK üyeleri ve milletvekilleri, önümüzdeki günlerde başta yeni atama yapılan iller olmak üzere saha çalışmalarına başlayacak. Öte yandan Eylül ayında başlaması beklenen Olağan Kurultay takvimi için 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda; Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları görevden alındı. Bu görevden almalarla birlikte Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla göreve döndüğü tarihten bu yana görevden alınan il başkanı sayısı 43'e yükselmiş oldu. Yine MYK toplantısında 14 il başkanının atanmasına karar verildi. Daha önce atanan 15 il başkanıyla toplamda 29 il başkanı ataması yapılmış oldu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MYK ÜYELERİNE TALİMAT

43 il başkanı görevden alınsa da hali hazırda görev yapan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e destek veren il başkanları olduğu biliniyor. Önümüzdeki günlerde de bazı il başkanlarının görevden alınabileceğini, yeni il başkanı atamalarının yapılabileceğini belirten CHP'li kurmaylar, "Genel merkezin iradesini tanımayan yerler olursa onlar da görevden alınacak" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı sonunda il başkanlarının toplantısının yapılabileceğini söyleyen kurmaylar, örgütlere yönelik çalışmalar kapsamında saha ziyaretlerine başlanacağını aktardı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu MYK üyelerine il gezilerine başlama talimatı verdi. Buna göre, MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni il başkanlarının atandığı kentler olmak üzere çeşitli illeri ziyaret edecek. Ziyaretlerde yeni yönetimlere destek verilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılması planlanıyor.

GÖREVDEN ALINAN BAZI İLLERE MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini tanımayan bazı illerde yaşanan gelişmelerin MYK gündeminde değerlendirildiğini aktaran kurmaylar, parti malına zarar verildiği veya usulsüzlük yapıldığı iddia edilen illere müfettiş gönderileceğini, incelemelerin ardından gerekli adımların atılacağını ifade etti. İnceleme sonucunda parti malına zarar verildiğinin veya usulsüz işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği kaydedildi.

KURULTAY TAKVİMİ NETLEŞİYOR

CHP'nin Eylül ayında başlaması planlanan Olağan Kurultay sürecine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Olağan Kurultay için kurulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini, Siyasi Partiler Yasası'nın el verdiği en hızlı şekilde kurultay yapacaklarını söyleyen kurmaylar, bunun da en az 4 ay süreceğini belirtiyor.

Eylül ayının ilk haftasına kadar tüm hazırlıkların tamamlanmasının hedeflediğini vurgulayan kurmaylar, 16 Eylül'den itibaren üyeliklerin askıya çıkartılacağını ve kurultay sürecinin başlayacağını aktardı.

MEDYA HARCAMALARI TARTIŞMASI RAHATSIZLIK YARATTI

Öte yandan CHP'nin propaganda faaliyetleri için yaptığı harcamaların kamuoyu önünde tartışılması genel merkezde rahatsızlık yarattı. Siyasi propaganda kapsamında yapılan harcamaların gayriresmi ilişkiler şeklinde anlatılmasının doğru olmadığını belirten kurmaylar, siyasi partilerin harcamalarının Anayasa Mahkemesi tarafından mali denetime tabi tutulduğunu hatırlattı.

CHP'nin de diğer siyasi partiler gibi hazineden yardım aldığını ve siyasi propaganda faaliyetleri için kaynak ayırdığını ifade eden kurmaylar, "Diğer partilerin hazine yardımını nereye harcadığı konuşulmuyorken CHP neden konuşuluyor? CHP'nin kurumsal kimliğinin yıpratılmaması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA