Çin ve Kamboçya Dışişleri ve Savunma Bakanları, 2+2 Stratejik Diyalog Mekanizması Toplantısının İlkini Gerçekleştirdi

PUNOM PEN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin- Kamboçya"2+2" stratejik diyalog mekanizmasının ilk toplantısı, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de gerçekleştirildi. Toplantının, çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesini hedeflediği belirtildi.

Çarşamba günü düzenlenen toplantıya, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Savunma Bakanı Dong Jun ile Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Prak Sokhonn ve Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Tea Seiha eş başkanlık etti.

Toplantıda taraflar, ikili ilişkiler ile siyasi ve savunma güvenliğine ilişkin konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerin kapsamlı mutabakatla sonuçlandığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, söz konusu mekanizmayı siyasi ve savunma güvenliği alanında işbirliğini güçlendirecek stratejik bir platforma ve iki ülke arasındaki karşılıklı yardım ve dayanışmayı pekiştirmede kilit bir araca dönüştürmek, ayrıca ortak geleceğe sahip Çin-Kamboçya topluluğunun inşasına yeni katkılar sağlamak üzere Kamboçya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Kamboçya'nın kalkınma ve canlanmasını hızlandırmasını ve halkın yaşam koşullarını iyileştirme girişimlerini desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Wang, Kamboçya'nın sınır bölgelerinde yaşayanların yeniden yerleştirilmesi gibi konularda insani yardım sağlamayı sürdürmeye ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik örnek işbirliği projelerini ilerletmeye istekli olduklarını vurguladı.

Wang, Kamboçya ile, Çin'in önerdiği dört büyük küresel girişim çerçevesinde işbirliğini derinleştirmeye, Asya için, ortak güvenlik özelliğiyle öne çıkan bir güvenlik modeli inşa etmeye, farklılıklarını kabul edip ortak zemin arayışında bulunmaya, diyalog ve istişare yürütmeye ve küresel yönetişim sisteminin daha eşit ve adil bir yönde gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Savnma Bakanı Dong da askeri güvenlik alanında karşılıklı güveni derinleştirmek ve güçlendirmek üzere Kamboçya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sokhonn ise Çin'in Kamboçya'nın en güvenilir dostu olduğunu ifade ederek, verdiği kapsamlı destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirtti.

Sokhonn, "Tek Çin" ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in ulusal yeniden birleşmeyi gerçekleştirmeye yönelik tüm çabalarını kararlılıkla desteklediklerini yineledi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Seiha da aktif şekilde yeni işbirliği fırsatları aramaya ve Kamboçya-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesini teşvik etmeye istekli olduklarını dile getirdi.

Toplantıda iki taraf da kolluk ve savunma işbirliğini derinleştirme, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığına karşı ortak mücadele etme ve kendi siber güvenliklerini sağlama konularında mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca bölgesel anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözüme kavuşturulması, tek taraflı zorbalığa ve güç siyasetine karşı ortaklaşa karşı durulması ve küresel serbest ticaret ve uluslararası eşitlik ve adaletin savunulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua