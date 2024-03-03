Çin Vatandaşı, Eski Eşinin Banka Hesabını Boşalttığı İddiasıyla Suç Duyurusunda Bulundu

Çin vatandaşı Lui L'nin, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinden çıkamadığı dönemde İstanbul'daki banka hesabını boşalttığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eski eşi Yaşar A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Lui L'nin avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesindeki iddialara göre, mağdur kadın ile Yaşar A, 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde evlendi ancak çift evliliklerini Türkiye'de tanıtmadı.

Koronavirüs nedeniyle iki yıl Türkiye'ye gelemedi

Daha sonra Türkiye'de, hem yatırım yapmak hem de Yaşar A. ile beraber yaşamak amacıyla İstanbul'un Fatih ilçesinde bir daire satın alan Lui L, bir süre İstanbul'da Yaşar A. ile birlikte yaşadı ve 8 Mart 2020'de ülkesine ziyarete gitti. Lui L, o dönem bütün dünyada baş gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgınında uluslararası uçuşların yasaklanması nedeniyle iki yıl boyunca Türkiye'ye gelemedi.

Fatih'teki evde yaşamaya devam eden Yaşar A. ise 6 Mart 2020-22 Kasım 2022 tarihleri arasında mobil bankacılık üzerinden eşinin hesabından toplamda 94 bin 530 doları liraya çevirerek kendi hesabına aktardı. Bu süreçte banka tarafından telefonla aranan Lui L, adına araba alacağına belirten eşine güvenerek para transferlerini onayladı.

Daha sonra adına alınmış herhangi bir araç olmadığını fark eden Lui L, eşinin yeni aldığı bir otomobili babaannesinin üzerine kayıt ettirdiğini öğrendi. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Lui L, Fatih'teki evde kocasının başka kadınlarla kaldığını öğrendi ve Çin'e dönerek açtığı davayla eşinden boşandı.

Lui L, banka hesaplarında yüklü miktarda para transferleri olduğu iddiasıyla eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu ve yakalama kararı

Lui L'nin avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Yaşar A'nın hem kendi hesabına hem de birçok akrabasının hesabına para transferleri yaptığı belirtilerek, paraların iade edilmesini isteyen kadının ölümle tehdit edildiği de öne sürüldü.

Dilekçede, Yaşar A. ve üç akrabasının, "nitelikli dolandırıcılık" ve "tehdit" suçlarından yargılanarak cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma başlatan savcılık, emniyete yazı yazarak adı geçen şüphelilerin ifadeye getirilmesini istedi. Adresinde bulunamayan ve Tayland'a gittiği öğrenilen Yaşar A. hakkında, savcılığın talebi üzerine nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldı.

Savcılıktaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.