Çin Üretimi Elektrikli Otomobiller ve Motosikletler Küba Sokaklarında Daha Fazla Boy Gösteriyor

Küba'nın başkenti Havana'da VEDCA şirketinin montaj fabrikasında montajı yapılan elektrikle çalışan üç tekerlekli motosiklet görülüyor, 13 Ocak 2023.

VEDCA'da genç bir fabrika işçisi olan Reinaldo Manuel Luis, "Üretimimizin kalitesi her şeyden önemlidir. Bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" diye ekledi.

Küba'nın başkenti Havana'da VEDCA şirketinin montaj fabrikasında montajı yapılan elektrikle çalışan üç tekerlekli motosiklet görülüyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)

Çinli Tianjin Dongxing Sanayi ve Ticaret Grubu, bölgede elektrikli bireysel ulaşım türlerinin varlığını artırmak için Küba'nın kamu iktisadi teşekkülü Minerva ile birlikte, adanın pazarında hızla yer edinen bir ortak girişim olan Karayipler Elektrikli Araçlar Şirketi'ni ( VEDCA) kurdu.

Yosley Carrero

HAVANA, 16 Ocak (Xinhua) -- Kübalı Yosvany Abreu'nın hayatı geçen yıl Çin yapımı elektrikli ve üç tekerlekli bir taşıt satın aldıktan sonra değişti.

Havana'ya bağlı bir belediye olan Marianao'da yaşayan 35 yaşındaki Abreu, Xinhua'ya yeni aracının içten yanmalı bir motor yerine bir elektrikli motora sahip olduğu için daha az bakım gerektirdiğini söyledi.

"Akıllıca bir seçim yaptım" diyen Abreu, "Bu üç tekerlekli taşıtın akaryakıt ihtiyacı bulunmadığı için tasarruf ediyorum. Bu önemsiz bir konu değil" diye ekledi.

Ülke genelinde binlerce Kübalı, adada ulaşıma büyük darbe vuran akaryakıt kıtlığı ve daha da sıkılaşan ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle Çin yapımı elektrikli otomobiller ve motosikletler kullanmaya başladı.

26 yaşındaki Amelia Rosales'in de Çin yapımı bir elektrikli motosikleti var ve bunu hem çalışırken hem de boş zamanlarında kullanıyor.

Rosales, "Bu motosikleti Havana'nın merkezinde hazır yiyecek satan bir restoran için teslimatçı kız olarak çalışırken kullanıyorum. Ayrıca kızımı sabahları okula da götürüyorum" diye ekledi.

Küba'nın başkenti Havana'da VEDCA şirketinin montaj fabrikasında montajı yapılmış bir elektrikli üç tekerlekli taşıt görülüyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Joaquin Hernandez/Xinhua)

Çinli Tianjin Dongxing Sanayi ve Ticaret Grubu, bölgede elektrikli bireysel ulaşım türlerinin varlığını artırmak için Küba'nın kamu iktisadi teşekkülü Minerva ile birlikte, adanın pazarında hızla yer edinen bir ortak girişim olan Karayipler Elektrikli Araçlar Şirketi'ni (VEDCA) kurdu.

VEDCA, Havana'nın yaklaşık 15 kilometre batısında, 9.000 metrekare alanı kaplayan ve yaklaşık 60 işçi istihdam eden bir elektrikli otomobil ve motosiklet fabrikası kurdu. Resmi istatistikler VEDCA'nın Mart 2019'dan bu yana 2.500 elektrikli motosiklete, 1.500 elektrikli üç tekerlekli taşıt ve diğer ürünleri ürettiğini, şirketin satışlarının ise 6 milyon ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

Çinli şirketin direktörü Wei Yunpu, Xinhua'ya verdiği demeçte, bunun Çin ile Küba arasında türünün ilk örneği bir ortak girişim olduğunu söyledi.

Wei, "Küba'da çok sayıda eski araç var ve bu durum halkın otomobil parçası satın almasını zorlaştırıyor. Elektrikli araçlar çevre dostudur ve bakımla ilgili sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır" dedi.

VEDCA Genel Direktörü Julio Oscar Perez ise "Her şeyden önce, bu fabrika yeni bir istihdam kaynağı ve bu da birçok Kübalı ailenin refahına büyük katkı sağlayacak" dedi.

Ortak girişim 2023 yılında üretimini 10.000 adet elektrikli motosiklete ve 10.000 adet elektrikli üç tekerlekli taşıta çıkarmayı ve 500 adet dört tekerlekli motosiklet montajına başlamayı planlıyor.