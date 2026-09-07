Çin'den Nepal'e Heyelan Yardımı

GYİRONG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından 1.720 Nepalli bölge sakinine yardım ulaştırdı.

Acil durum müdahale ve kurtarma yetkilileri tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre Nepal'de yüksek irtifada meydana gelen buzul çökmesiyle tetiklenen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 43'e ulaştı, 519 kişiden hala haber alınamıyor.

Gyirong ilçesinde çalışan veya ticaret yapan çok sayıda Nepalli bölge sakini, sınır kapısını vuran heyelanın ardından mahsur kalmıştı.

Kaynak: Xinhua