Haberler

Çin'den Nepal'e Heyelan Yardımı

Çin'den Nepal'e Heyelan Yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Xizang-Nepal sınırındaki Gyirong'da 26 Ağustos'ta meydana gelen buzul kaynaklı heyelan sonrası mahsur kalan 1.720 Nepalliye yardım sağladı. Nepal'de ölü sayısı 43'e yükselirken, 519 kişiden haber alınamıyor.

GYİRONG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda 26 Ağustos'ta meydana gelen heyelanın ardından 1.720 Nepalli bölge sakinine yardım ulaştırdı.

Acil durum müdahale ve kurtarma yetkilileri tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre Nepal'de yüksek irtifada meydana gelen buzul çökmesiyle tetiklenen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 43'e ulaştı, 519 kişiden hala haber alınamıyor.

Gyirong ilçesinde çalışan veya ticaret yapan çok sayıda Nepalli bölge sakini, sınır kapısını vuran heyelanın ardından mahsur kalmıştı.

Kaynak: Xinhua
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol için 120 dolar uyarısı! Türkiye'ye faturası ağır olabilir

Türkiye için korkutan senaryo! Milyonları yakından ilgilendiriyor
Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı

Dün akşama damga vuran görüntü!
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsimler bomba! Derbi sonrası 4 yıldıza hayatının şoku

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Avrupa basını Filenin Sultanları'nı konuşuyor! İtalya zaferini böyle gördüler

Bütün dünya Filenin Sultanları'nı konuşuyor