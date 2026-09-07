Fatih Terim finalde Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya ile karşı karşıya geldiği Avrupa Şampiyonası finalinde tribünlerde tanıdık isimler de yer aldı. Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Filenin Sultanları'nı kritik mücadelede yalnız bırakmadı.

FATİH TERİM TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI

Final müsabakasını salondan takip eden Terim, karşılaşma öncesinde tribündeki yerini aldı. Deneyimli teknik adam, Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki mücadelesini yakından takip etti.

YÜRÜYÜŞÜ VE TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Terim'in salondaki görüntülerinde kendine özgü yürüyüşü, tarzı ve tavırları öne çıktı. Terim'in görüntüleri binlerce beğeni aldı.

FİLENİN SULTANLARI KUPAYA UZANDI

Büyük çekişmeye sahne olan finalde Türkiye, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Fatih Terim de tribünden takip ettiği mücadelede Filenin Sultanları'nın şampiyonluğuna tanıklık etti.