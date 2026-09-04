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Çin'den Gyirong'daki Heyelana 726 Askerle Destek

Çin'den Gyirong'daki Heyelana 726 Askerle Destek
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BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanın ardından afet yardım çalışmalarına destek amacıyla 3 Eylül itibarıyla 726 asker görevlendirdi.

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin Nepal sınırındaki Gyirong Sınır Kapısı'nda meydana gelen heyelanın ardından afet yardım çalışmalarına destek amacıyla 3 Eylül itibarıyla 726 asker görevlendirdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polis Kuvvetleri'nin, afet bölgesine 24 iş makinesi gönderdiğini ve bölgede helikopter ve insansız hava araçlarıyla 20'den fazla sorti gerçekleştirdiğini söyledi.

Ordunun aktif şekilde arama kurtarma, yol temizleme, ulaştırma ve salgın hastalıkların önlenmesi çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Jiang, askerlerin bölge sakinleri ve kurtarma görevlilerine 900'ün üzerinde sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.

Jiang, "Ordu, kayıpların bulunması ve can kayıplarının en aza indirilmesi için zamana karşı yarışacaktır" dedi.

Nepal'de 26 Ağustos'ta binlerce metre yükseklikteki bir buzulun çökmesi, hızla ilerleyen zincirleme heyelanlara yol açmıştı. Xizang'daki yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, heyelanlarda 21 kişi hayatını kaybederken, 541 kişiden ise halen haber alınamıyor.

Çin, afet bölgesine 2.300'den fazla kurtarma görevlisi göndermiş, Gyirong Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan karayolu çarşamba sabahı büyük ölçüde yeniden ulaşıma açılmıştı.

Çin'in can kayıplarına yol açan heyelanın ardından Nepal'e gönderdiği yardım malzemelerinin son partisi ve DNA uzmanları da perşembe günü hava yoluyla ülkenin başkenti Katmandu'ya ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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