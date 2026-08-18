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Çin-ABD uyuşturucu işbirliği: İki kişiye hapis

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BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bir mahkeme, uyuşturucu öncülü kimyasalları yurt dışına kaçıran iki kişiyi hapis cezasına çarptırdı.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bir mahkeme, uyuşturucu öncülü kimyasalları yurt dışına kaçıran iki kişiyi hapis cezasına çarptırdı. Karar, Çin ile ABD arasında güçlendirilen uyuşturucuyla mücadele işbirliğinin son örneklerinden birini teşkil ediyor.

Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki mahkeme geçen cuma günü aldığı kararla, Xia soyadlı adamı yasadışı faaliyetler nedeniyle altı yıl, oğlunu ise beş yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların, 1,69 milyon yuan (yaklaşık 249 bin dolar) değerinde 123 parti kontrollü uyarıcının satışını organize ettiği tespit edildi.

Soruşturma, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) 2023 yılında kimyasal kaçakçılığıyla bağlantılı bir vakayı Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bildirmesi üzerine başlatılmıştı.

Bu dava, Çin ile ABD kolluk kuvvetleri arasında daha yakın bir işbirliğini gözler önüne serdi.

Bu yılın başından bu yana Çin ve ABD kolluk kuvvetleri, uyuşturucuyla mücadele, telekomünikasyon ve çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadele ile kaçakların iadesi gibi alanlarda tatbiki işbirliği yürüterek somut sonuçlar elde etti.

Taraflar, uyuşturucuyla mücadele alanında uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti ile yeni psikoaktif maddelerin sınır ötesi kaçakçılığı vakalarını ortaklaşa çözdü.

Çin ve ABD polisleri ayrıca telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığına karşı Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla yürütülen ortak operasyonda 9 dolandırıcılık örgütünü çökertti ve 276 şüpheliyi yakaladı.

Taraflar ayrıca kaçakların iadesi konusunda da işbirliği yaptı. ABD iki şüpheliyi Çin'e teslim ederken, Çin polisi de ağır şiddet suçları nedeniyle aranan ABD'li bir kaçağı ülkesine iade etti.

Kaynak: Xinhua
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