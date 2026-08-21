Çin'den Japonya'ya: Sağduyulu seslere kulak verin

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japon yetkililere ikili ilişkileri düzeltmek için Japonya'nın iktidar ve muhalefet partilerinden gelen sağduyulu seslere kulak verme çağrısında bulundu.

Lin cuma günkü basın toplantısında, farklı partilerden milletvekillerinin yer aldığı bir Japon heyetin, gerilen ikili ilişkileri düzeltmeye katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta Çin'i ziyaret edeceği haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, " Japonya'nın iktidar ve muhalefet partilerinden bazı sağduyulu isimlerin Çin- Japonya ilişkilerinin mevcut durumundan derin endişe duyduğunu ve ikili ilişkileri yeniden doğru yola sokmak için çaba göstermek istediğini görüyoruz" dedi.

Japon yetkililere bu seslere kulak vermeleri ve bunları ciddiye almaları çağrısında bulunan Lin, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgede ortaya konulan tüm ilkelere bağlı kalmalarını ve iki ülke arasındaki normal temaslar için gerekli koşulları oluşturacak somut adımlar atmalarını istedi.

Kaynak: Xinhua