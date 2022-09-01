Çin İş Ortamını Daha da İyileştirecek ve Kurumsal İşlem Maliyetini Düşürecek

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang'ın başkanlığında yapılan Devlet Konseyi Yürütme Toplantısı'nda Çarşamba günü alınan karara göre, Çin, piyasa oyuncularının yükünü devamlı olarak hafifletmek ve canlılıklarını açığa çıkarmak amacıyla elverişli bir iş ortamını teşvik etmek ve hükümet tarafından uygulanan işlem maliyetlerini düşürmek için daha fazla adım atacak. Reformun politika araç seti içinde kritik bir araç olduğuna dikkat çekilen toplantıda, piyasa canlılığını artırmak ve piyasa varlıkları için hükümet tarafından uygulanan işlem maliyetlerini daha da azaltmak amacıyla reform önlemlerinin benimsenmesi vurgulandı.

Kanuni dayanağı olmayan işle ilgili harçlar baştan sona tazmin edilecek. Hükümet gücünün kullanımı kesinlikle sınırlandırılacak. Keyfi ücretler, aşırı vergi ve harçlar gibi usulsüzlüklerin hesabı sorulacak. Li, "Hükümet, iktidar gücünün kullanımında katı bir sınır belirleyerek ve keyfi ücret ve cezaları kararlı bir şekilde durdurarak vergi dışı gelirlerdeki artışı kontrol ediyor" dedi. Endüstriyel üretim onayında aynı serideki ürünlerin düzenlenmesinde kategorinin baz alınacağı bir yaklaşım benimsenecek. Düzenleyici gözetim güçlendirilecek ve adil rekabeti desteklemek amacıyla sahte ve standardın altında malların üretimi ve satışı kesin bir şekilde engellenecek. İş ortamındaki sorunlara dair ipuçlarının toplanması ve ele alınmasına yönelik mekanizmalar geliştirilecek. Li, "Sağlam bir yasal çerçeveyle yönetilen birinci sınıf, pazar odaklı bir iş ortamını geliştirmek için hükümetin işleyişinde reformu derinleştirmeye devam etmeliyiz" dedi.