Haberler

Çin'in ödüllü üniversite dans topluluğu BFSU Fethiye'de sahne alacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans Topluluğu, 9 Temmuz'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'İpek Yolunun Uyumu' gösterisiyle sanatseverlerle buluşacak. Çin'in Türkiye Büyükelçisi'nin ziyareti kapsamında düzenlenecek etkinlik, topluluğun Türkiye'deki ilk performansı olacak.

Çin'in dünyaca ödüllü üniversite dans topluluğu olan Pekin Yabancı Diller Üniversitesi (BFSU) Dans Topluluğu'nun, 9 Temmuz'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne alacağı bildirildi.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin'in 9-10 Temmuz'da Fethiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Büyükelçi Xuebin'in ziyareti kapsamında düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinin de ilgi uyandırdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanatsal etkinliklerin en dikkat çekici olanlarından biri, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans Topluluğu'nun Fethiye'de sahneleyeceği özel gösteri olacak. BFSU, 'İpek Yolunun Uyumu' (Harmony of the Silk Road) isimli gösterisiyle sanatseverler ile buluşacak. 2001'de kurulan BFSU Dans Topluluğu, Çin'in en seçkin üniversite sanat toplulukları arasında gösteriliyor. Kuruluşundan bu yana Çin kültürünü dünyanın birçok ülkesinde başarıyla temsil eden topluluk, uluslararası festivallerde ve kültürel organizasyonlarda sergilediği performanslarla büyük beğeni topluyor. BFSU'nun Telmessos Antik Tiyatro'da 9 Temmuz akşamı sergileyeceği gösteri ise topluluğun Türkiye'deki ilk performansı olacak."

Açıklamada, bugüne kadar özellikle üniversitelerin sanat festivallerinde çeşitli ödüller kazanan topluluğun 2017 Pekin Üniversite Öğrencileri Dans Festivali'nde gümüş, 2025'te ise bronz madalya kazandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Zakkum yedikten sonra fenalaştı, şimdi yoğun bakımda

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

Konya'da infial yaratan görüntü
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak